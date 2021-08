DJ Bahn gibt Details zu Fahrplanänderungen am Nachmittag bekannt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn AG baut in Reaktion auf den von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) angekündigten Streik ihren Fahrplan kurzfristig um und will die Details dazu noch am Dienstag nennen. "Die maximale Kulanz steht für uns im Vordergrund", sagte Personalvorstand Martin Seiler bei einem Pressestatement in Berlin. Ab 15 Uhr sollen nach seinen Worten auf der Webseite der Bahn Informationen über Fahrplanänderungen und Kulanzregelungen verfügbar sein. Dabei gehe es zum Beispiel um Fragen der Zugbindung und Ersatzbeförderung.

Seiler nannte die Streikdrohung mehrfach "unnötig und völlig überzogen". Mit diesen Worten hatte die Bahn auch bereits in einer Pressemitteilung darauf reagiert. Der Personalvorstand forderte die GDL auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, "Alle Themen, alle Lösungen liegen auf dem Tisch, und wir sind in der Lage, ein Gesamtpaket zu schnüren", sagte Seiler. "Wir sind sofort, zu jeder Zeit und an jedem Ort auch bereit dazu." Die Bahn biete Lohnerhöhungen in Höhe der geforderten 3,2 Prozent. Das Unternehmen hatte zuvor schon erklärt, dies solle in zwei Schritten erfolgen: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023 mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2024.

GDL-Chef Claus Weselsky hatte einen ersten Streik für Dienstag, 19.00 Uhr im Güterverkehr und weitere Streiks im Personenverkehr dann für Mittwoch, 02.00 Uhr angekündigt. Die Arbeitskampfmaßnahmen sollen zunächst bis zum Freitag dauern. Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) warf der GDL aber einen "Missbrauch der Tarifautonomie" vor. "Mit ihrem heute beschlossenen Lokführerstreik zeigt die GDL einmal mehr, dass es ihr vorrangig um Machtinteressen und nicht um das tatsächliche Erzielen eines Tarifkompromisses geht", erklärte Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Die GDL solle zügig an den Verhandlungstisch zurückkehren.

