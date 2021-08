Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz, hat seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2021 bekannt gegeben. Im Berichtszeitraum erwirtschaftete Hikvision einen Umsatz von 33,90 Milliarden RMB mit einem Wachstum von 39,68 % im Vergleich zum Vorjahr. Der den Aktionären des börsennotierten Unternehmens zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 6,48 Milliarden RMB, was einem Wachstum von 40,17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Eckdaten der Rechnungslegung von Hikvision 2021 für das erste Halbjahresergebnis2021 erstes Halbjahr 2020 erstes Halbjahr Veränderung zumVorjahr (%)Betriebsergebnis (RMB) 33,902,098,368.10 24,271,159,243.76 39,68 %Den Aktionären 6,481,424,653.39 4,623,972,830.87 40,17 %zurechenbareNettogewinne Aktionäredes börsennotiertenUnternehmensGesellschaft (RMB)Der Umsatz von Hikvision in den Überseemärkten belief sich auf 9,47 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 25,53 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Im ersten Halbjahr 2021 hat Hikvision seine Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter auf 3,88 Milliarden RMB erhöht, was 11,44 % des Umsatzes ausmachte.Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten im globalen Umfeld konzentriert sich Hikvision weiterhin auf technologische Innovationen und die Optimierung der Abläufe, um eine solide Unternehmensentwicklung und Wertschöpfung für seine Kunden zu gewährleisten.Für den vollständigen Finanzbericht für das erste Halbjahr 2021 klicken Sie hier (https://www.hikvision.com/en/about-us/financial-report/).Informationen zu HikvisionHikvision ist ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz. Hikvision verfügt über umfangreiches und hochqualifiziertes Personal im Bereich Forschung und Entwicklung und stellt eine vollständige Palette vielfältiger Produkte und Lösungen für unterschiedlichste vertikale Märkte her. Um sein langfristiges Ziel zu erreichen, dehnt Hikvision seine Reichweite neben der Sicherheitsindustrie auch auf die Bereiche Smart Home Tech, Industrieautomation und Automobilelektronik aus. Die Produkte von Hikvision bieten auch leistungsstarke Business Intelligence für Endbenutzer, was einen effizienteren Betrieb und größeren kommerziellen Erfolg ermöglichen kann. Hikvision hat sich der höchsten Qualität und Sicherheit seiner Produkte verschrieben und ermutigt seine Partner, die zahlreichen Cybersicherheitsressourcen zu nutzen, die Hikvision anbietet, wie beispielsweise das Hikvision Cybersecurity Centre. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hikvision.com .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1584199/Hikvision_2021_half_year_financial_results.jpgPressekontakt:Luke LiuFax: +86 571 89935635E-Mail: liuyunlong10@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119788/4991237