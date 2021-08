DJ EUREX/DAX-Future sammelt unter Widerstandszone weiter an Kraft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future tendiert auch am Mittwoch im Verlauf weiter seitwärts. Der September-Kontrakt verliert 19 auf 15.758 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.786 und das -tief bei 15.752 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.578 Kontrakte. Damit handelt der Terminkontrakt weiterhin knapp unterhalb seiner Widerstanszone im Bereich von 15.780 bis 15.805 Punkten. Dies hat nach Aussage der technischen Analysten der Commerzbank einen trendbestätigenden Charakter, was sich an fallenden Volumina innerhalb der Konsolidierung zeige.

