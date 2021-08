DJ Ahold Delhaize mit Umsatz- und Gewinnrückgang - Ausblick angehoben

BARCELONA (Dow Jones)--Die Koninklijke Ahold Delhaize NV hat im zweiten Quartal zwar einen Rückgang bei Umsatz und Nettogewinn verzeichnet, aber die Markterwartungen übertroffen. Seine Jahresprognose hat der niederländische Lebensmittelkonzern angehoben.

Der Nettogewinn fiel laut Mitteilung auf 540 Millionen Euro, gegenüber 693 Millionen im Vorjahreszeitraum. Am Markt wurden laut einem vom Unternehmen veröffentlichten Konsens 483 Millionen Euro erwartet. Der Nettoumsatz fiel von 19,1 Milliarden auf 18,6 Milliarden Euro, erhöhte sich aber auf Basis konstanter Wechselkurse um 3 Prozent. Analysten hatten 17,86 Milliarden prognostiziert. Auf vergleichbarer Basis sank der Nettoumsatz in den USA (ohne Benzin) um 1,5 Prozent, in Europa wurde ein Anstieg um 2,4 Prozent verzeichnet. Der bereinigte Quartalsgewinn fiel auf 53 Cent von 65 Cent, ein Rückgang um 12 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse.

Die Unternehmensführung hat eine Zwischendividende von 43 Cent je Aktie beschlossen, gegenüber 50 Cent im Vorjahreszeitraum. Die niedrigere Dividende stehe im Einklang mit der Dividendenpolitik 40 Prozent des bereinigten Gewinns je Aktie an die Aktionäre auszuschütten.

Für das laufende Jahr wird nun mit einem Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie im oberen Zehnerprozentbereich nach zuvor im niedrigen bis mittleren Bereich erwartet.

August 11, 2021

