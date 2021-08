FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine positive Analystenstimme hat die Aktien von MTU am Mittwoch an die Dax -Spitze getrieben. Die Papiere des Triebwerksherstellers rückten gegen Ende der ersten Xetra-Handelsstunde um etwa ein Prozent vor, nachdem sie von der britischen Barclays -Bank auf "Overweight" hochgestuft wurden. Der Ersatzteilmarkt für die zivile Luftfahrt stehe eindeutig an einem Wendepunkt, urteilte Analystin Milene Kerner. Der Triebwerksbauer sei dank seines Fokus auf Schmalrumpf-Flugzeuge gut positioniert, um von der wieder anziehenden Flugaktivität zu profitieren.

Charttechnisch beschaffte sich die Aktie mit dem Anstieg aber keine deutlich bessere Position: In den Anfangsminuten war der Kurs sogar um 2,6 Prozent bis auf 210 Euro gestiegen, dann aber ließ der Schwung schnell nach. Knapp unter dieser Schwelle verläuft die mittelfristig bedeutende 50-Tage-Linie, die nur kurz überschritten wurde. Auf Augenhöhe mit dem aktuellen Kurs von 206 Euro verlaufen die 21- und 100-Tage-Linien, die damit auf der Kippe bleiben./tih/jha/