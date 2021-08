DJ Software-Chaos sorgt in deutschen Betrieben oft für Probleme in Office-Kommunikation - OfficeFreund: Allround-Software-Lösungen erleichtern Organisation aller Unternehmensbereiche enorm

München (pts018/11.08.2021/09:35) - Wenn die Produktion mit dem Versand kommunizieren muss, der Verkauf Marketing und Angebote organisieren muss und die Buchhaltung rechtzeitig für Rechnungen und Mahnwesen sorgen muss, sollten nach Möglichkeit alle Software-Lösungen miteinander kommunizieren können. Das tun sie allerdings in den seltensten Fällen. "In unzähligen Betrieben agieren immer noch Abteilungen mit eigenen Speziallösungen, die dann digital nicht miteinander kommunizieren können. Das führt zu Zeitverzögerung, Fehlern und im schlimmsten Fall zu falschen Zahlen. Darum wurde OfficeFreund entwickelt. Eine 100-Prozent-Allround-Büro-Software-Lösung, die die meisten Arbeitsbereiche im Büro erfasst, abbildet, miteinander verbindet und die Bearbeitung vereinfacht. Eine Software für alle Aufgaben im Backoffice", so Dipl. Ing. Arnold Spatz, CEO der "Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH" aus München. Noch bis Ende Sommer kann man die Software auf Herz und Nieren gratis testen. https://www.officefreund.de

Am Chaos im Backoffice scheitern viele Unternehmen

"Unternehmer denken zu Beginn fast ausschließlich an das Frontoffice oder an den Verkauf, an die Produktion und natürlich an die Kunden. Aber extrem selten an den Rattenschwanz an Arbeit, den das Backoffice in einem Business verursacht. Wer hier die alltäglichen Dinge nicht mehr im Auge behält, landet sehr schnell in der Insolvenz. Hier sorgt eine Allround-Software für Ordnung und für konfliktfreie digitale Kommunikation zwischen den Abteilungen. OfficeFreund ist eine der intuitivsten, effektivsten und auch günstigsten Allround-Büro-Softwarepakete am Markt und läuft auf tausenden Computern in unzähligen Unternehmen", so Dipl. Ing. Spatz.

"OfficeFreund" übernimmt 100 Prozent der Abwicklungen und sämtliche Papierarbeit im Büro

Miteinander verknüpft sind alle Teilbereiche wie: * Auftragsverwaltung: vom Angebot bis zur Rechnung * Eingangsrechnungen und Verwaltung * Adressen-Verwaltung (Vertreter/Kunden/Lieferanten/Franchisepartner/etc) * Produkt-Verwaltung * Schriftverkehr-Organisation (mit Serienbriefen und Werbepost) * Mahnwesen (mit offenen Posten und dem Mahnwesen) * Buchhaltung (Kassenbuch - Inventur) * Auswertungen (Gesamtumsätze, mit Artikel-, Renner+Penner-Auswertung) * Zahlungsverkehr (mit Zahlungsvordrucken - SEPA) * Schnittstellen für die Adress- und Artikeldaten mit Import aus EXCEL- und CSV-Dateien, u.a. * IDEA-Schnittstelle (für Steuerprüfung) * Zusatzmodul ZUGFeRD 2.1 - die digitale Rechnung

Setzen Sie nur eine Software ein! Der 100-Prozent-Gratis-Bürosoftware-Test für ein Jahr macht es möglich. Download unter: https://www.officefreund.de

