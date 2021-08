An der Börse findet der DAX zur Stunde keine klare Richtung. Das Börsenbarometer sinkt nur minimal um 0,09 Prozent. Für den DAX gibt es derzeit keine klare Richtung. Der DAX verlor minimal um 0,09 Prozent an Wert. Das Kursbarometer kommt nun auf 15.757 Punkte. MTU Aero Engines: /mtu_aero_engines-aktie: an der DAX-Spitze Besonders die Aktien von MTU Aero Engines, Munich Re: /munich_re-aktie und Merck: /merck-aktie stechen gegenwärtig positiv hervor.

