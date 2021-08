Berlin/Augsburg (ots) - Der August 2021: Voller Angst, Disruption und einer kritischen JugendDie Jungen der Generation Z fordern mehr von der Fridays for Future-Bewegung und sehen kein Vorrankommen. Eine aktuelle bundesweite Erhebung des Instituts für Generationenforschung mit Sitz in Augsburg und Berlin, unter der Leitung des Generationenforschers Rüdiger Maas, an dem über 2.210 Personen bundesweit mitgewirkt haben, bringt parallel zum Weltklimabericht erstaunliche Daten zu Tage.Über 60% der unter 27-Jährigen sind nicht der Meinung, dass Fridays for Future viel erreicht hat. 23% der Generation Z sagen sogar, Fridays for Future hat überhaupt nichts gebracht.Aber auch die Olympischen Spiele, die klimatischen Veränderungen und Urlaubsplanungen, das Wahljahr sowie die Angst vor einem erneuten Lockdown zeigen, dass der August 2021 die Menschen vor immer neue und überlastende Herausforderungen stellt.Überraschend war hierbei oft die Meinung der Jüngeren (Generation Z) zu den Themen Politik, Klima und Urlaub. Gerade die Jungen wissen nicht, wen sie wählen sollen, oder wie es weiter gehen soll. Viele verhaften immer noch im Cave-Syndrom.Betreffend Olympia waren wiederum hauptsächlich die Jüngeren der Generation Z Befürworter der Spiele 2020.Alle Ergebnisse der aktuellen Studie:INFOGRAM AUGUST UMFRAGE (https://infogram.com/august-umfrage-1h8n6m30xqkdz4x?live)Das Institut für Generationenforschung erhebt regelmäßig Daten durch Umfragen und kann so Trends und Generationenunterschiede analysieren.www.generation-thinking.deStudienleiter: Dipl.-Psych. Rüdiger Maas, M.Sc.Pressekontakt:Institut für GenerationenforschungTel. 0821-4557630info@generation-thinking.deAlexander von Spreti - p u b l i c r e l a t i o n s0151 22 34 34 26presse@vonspreti.deOriginal-Content von: Institut für Generationenforschung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151724/4991398