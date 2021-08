Die gesenkte Umsatzerwartung reicht von 15,5 bis 16,5 Mrd. €, zuvor hatte der dänische Windenergiekonzern 16 bis 17 Mrd. € angesetzt. Im vorigen Jahr konnte VESTAS den Umsatz um 22 % auf 14,8 Mrd. € ausbauen, jetzt sind es + 4,7 bis + 11,5 %. Die Serviceerlöse sind in der Prognose mit + 15 % enthalten.



Nach deutlichem Kostenanstieg senkte VESTAS die Range der Ebit-Marge von 6 bis 8 % auf 5 bis 7 %. Vor zwei Jahren wurde auf bereinigter Basis 8,2 % gemessen, in 2020 fiel die Marge aber auf 5,2 %. Auch bei dieser Kennzahl verweist VESTAS auf die gute Lage im Servicegeschäft mit einer Marge von voraussichtlich 24 %.



Die erste Enttäuschung nach Bekanntgabe der Zahlen hat sich gelegt. Nachdem die VESTAS-Aktie auf Xetra bei 31,28 € (- 6,8 %) startete, steht sie aktuell bei rund 33 € (- 1,8 %).



Helmut Gellermann aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



