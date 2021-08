Biontech-Calls: Gut gelaufen mit Chance auf mehr

Am 3.8.21 wurde an dieser Stelle ein Szenario erstellt, wie Anleger mit Long-Hebelprodukten von einem Kursanstieg der an der NASDAQ gelisteten Biontech-ADRs (American Deposit Receipts, ISIN: US09075V1026) auf bis zu 400 USD profitieren könnten. Damals notiert Biontech bei 343 USD. Nach dem Kursanstieg auf bis zu 464 USD bis zum 10.8.21 und der darauf folgenden Korrektur auf das aktuelle Niveau bei 423 USD konnten Anleger mit den im Szenario vorgestellten Long-Hebelprodukten bereits Erträge von bis zu 182 Prozent erzielen.

Kann die hochvolatile Biontech ihren Höhenflug in nächster Zeit auf 500 USD fortsetzen, dann wird sich auch auf dem hohen Niveau noch eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 400 USD

Der HVB-Call-Optionsschein auf Biontech-ADR mit Basispreis 400 USD, Bewertungstag 15.12.21, BV 0,1, ISIN: DE000HR93Q44, wurde beim Biontech-Kurs von 423 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,171 USD mit 8,04 - 8,31 Euro gehandelt.

Erreicht der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats die Marke von 500 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 12,30 Euro (+48 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 346,3237 USD Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf Biontech-ADR mit Basispreis und KO-Marke bei 346,3237 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH332B0, wurde beim Referenzkurs von 423 USD Euro mit 7,11 - 7,30 Euro taxiert.

Wenn Biontech in nächster Zeit auf 500 USD ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 13,12 Euro (+80 Prozent) erhöhen - sofern Biontech nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 326,9886 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Biontech-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 326,9886 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH305T8, wurde beim Biontech-Kurs von 423 USD mit 8,36 - 8,55 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg von Biontech auf 500 USD Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 14,7 Euro (+72 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Biontech-Aktien oder von Hebelprodukten auf Biontech-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de