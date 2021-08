Mainz (ots) - Trotz Trennung weiterhin abwechselnd im selben Haus wohnen - den Kindern zuliebe. Bettina Lamprecht und Matthias Koeberlin spielen die Hauptrollen in der ZDF-Komödie "Nestwochen" am Donnerstag, 19. August 2021, 20.15 Uhr, die Regisseur Tobias Baumann nach dem Drehbuch von Stefan Betz inszeniert hat.Nach 16 Jahren will sich Julia (Bettina Lamprecht) eigentlich von Robert (Matthias Koeberlin), dem Vater ihrer beiden Kinder, trennen. Doch ihr Mann wünscht, dass alles so bleibt, wie es ist. Sein ungewöhnlicher Vorschlag: ein Zusammenleben mit den Kindern nach dem "Nesting"-Prinzip. Julia lässt sich auf das Experiment ein, aber schon bald auch auf die Annäherungsversuche ihres neuen Arzt-Kollegen Sascha (Tom Beck). Robert lernt die Polizistin Nina (Karen Dahmen) kennen. Trotzdem kann er sich von der Hoffnung auf eine Versöhnung mit Julia und einer Rückkehr zum klassischen Familienleben nicht lösen, denn er liebt seine Frau immer noch. Doch nach 16 Jahren und einer festgefahrenen Ehe wieder ins Gespräch zu kommen, stellt sich als eine große Hürde heraus. Die Situation eskaliert bei einem Theaterstück der Kinder. Marie (Lola Höller) und Maxi (Linus von Emhofen) sind es schließlich auch, die die Notbremse ziehen und ihre Eltern endlich zu einer klärenden Aussprache bewegen.Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 701-5380;Pressedesk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/nestwochenPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/nestwochenSendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/filme/filme-sonstige/nestwochen-trailer-102.htmlhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4991802