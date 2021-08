Der deutsche Leitindex konnte am Mittwoch ein neues Allzeithoch erreichen.Der DAX hat bei 15.812,49 Punkten und einem Plus von 0,26 Prozent im Mittwochshandel ein neues Allzeithoch markiert. Seit Mitte Juli dieses Jahres war der deutsche Leitindex nicht über die Bestmarke von 15.810,68 Zählern getreten, bereits in den letzten Sitzungen war das Börsenbarometer knapp daran gescheitert.In ...

