Die Verbraucherpreise in den USA und Deutschland steigen auch im Juli weiterhin - Kostenloses Webinar: Wie Sie von steigenden Zinsen profitieren können

Die Zentralbanken stehen unter Druck. Die Inflationszahlen für Juli 2021 sind in Deutschland und den USA auf steigendem Kurs. Die Erhöhung der deutschen Verbraucherpreise beträgt 3,8% im Juli, die der USA 5,4%. Außerdem: Am morgigen Donnerstag erklärt Ihnen unser Referent Julius Weiss in unserem kostenlosen Webinar, wie Sie von steigenden Zinsen profitieren können.



Die Inflation in Deutschland entspricht der höchsten seit 1993. Gewerkschaften fordern höhere Löhne, um die Kaufkraftverluste auszugleichen, denn laut Ökonomen sei erst 2022 mit einer Abschwächung der Inflationsrate zu rechnen. Diese hohen Werte sind allerdings zum Teil darauf zurückzuführen, dass Mehrwertsteuersätze in 2020 temporär gesenkt wurden, um die von der Corona-Pandemie geschwächte Wirtschaft zu stärken. Daher wirkt der Anstieg der deutschen Verbraucherpreise nach Anziehen der Steuersätze in 2021 sehr extrem, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Die rapiden Teuerungsraten bringen die Zentralbanken dazu, das Herunterfahren ihrer Anleihekäufe in Betracht zu ziehen. Das sogenannte "Tapering' soll der steigenden Inflation entgegenwirken. Doch Ökonomen befürchten, dass der dadurch steigende Leitzins die Wirtschaft ausbremst und die Märkte in Unruhe kämen. Der größte Preisanstieg ist im Energiesektor zu beobachten, da unter anderem eine höhere Nachfrage nach produktionsrelevanten Rohstoffen wie Rohöl besteht und die OPEC ankündigte, ihre Fördermengen zu kürzen.





Derweil stellen sich viele Anleger die Frage, ob und wann die Zinsen wieder erhöht werden könnten. FED-Chef Jerome Powell gab zuletzt Hinweise auf eine Zinserhöhung in den USA im Jahr 2023, sodass sich langsam aber sicher über steigende Zinsen wieder Gedanken gemacht werden sollte. Im morgigen Webinar wird unser Referent Julius Weiß noch einmal detailliert auf eine mögliche Zinswende und deren Konsequenzen eingehen und vorstellen, welche Produkte von steigenden Zinsen profitieren.



Das Webinar startet am Donnerstag , den 12.08.2021 um 18:30 Uhr . Hier geht's zum Webinar!



