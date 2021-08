Die Investmentbanker von Goldman Sachs haben zuletzt das Jahresendkursziel des S&P 500 angehoben. Insgesamt sind die Experten optimistisch gestimmt, was die Aktienmärkte betrifft. Gute Quartalszahlen, Wachstum und Profitabilitätssteigerungen vieler Unternehmen lassen die Marktstrategen um David Kostin und Co. auch weiterhin hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.? Goldman Sachs hebt Kursziel für S&P 500 an? Steigende Gewinne und niedrige Renditen für Staatsanleihen beflügeln die Märkte? Geldpolitik ...

