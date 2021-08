Linz (www.anleihencheck.de) - Die Erholung der kanadischen Wirtschaft hält an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie profitiere von einer hohen Rohstoffnachfrage, der schrittweisen Öffnung der Wirtschaft und umfangreichen fiskalischen Hilfen der kanadischen Regierung. Die Bank of Canada (BoC) rechne mit einem Wirtschaftswachstum von 6,00% für 2021 und 4,60% für 2022. Im April und Juli habe die BoC die wöchentlichen Anleihekäufe reduziert. Der Kanadische Dollar (CAD) sei davon unbeeindruckt geblieben. Zu sehr würden die Sorgen im Zusammenhang mit der Verbreitung der Delta-Variante weltweit überwiegen. Den Leitzins von 0,25% wolle die BoC auch in der zweiten Jahreshälfte unangetastet lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...