NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Henkel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft im zweiten Quartal liege über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Bruno Monteyne am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Änderungen in den Jahreszielen dürften sich bereits in den Konsensschätzungen widerspiegeln und damit auch eingepreist sein./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 05:58 / UTC

