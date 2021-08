München (ots) - Die Umfragen sprechen für ihn: Olaf Scholz lässt Armin Laschet und Annalena Baerbock in Punkto Beliebtheit weit hinter sich zurück. Der SPD nutzt seine Popularität aber nur bedingt. Mit Umfragewerten um die 18 Prozent hat sich die SPD zwar leicht verbessert, jedoch könnte das Ergebnis bei der kommenden Bundestagswahl historisch schlecht ausfallen - zum wiederholten Male. Das Problem: Die Wähler scheinen Olaf Scholz nicht so richtig mit der SPD in Verbindung zu bringen. Wie gelingt es, die Beliebtheit von Scholz auf die Partei zu übertragen? Kann Olaf Scholz seine Partei kurz vor knapp noch zu deutlich mehr Wählerstimmen verhelfen? Was sagt er selbst zu seinen Chancen auf das Kanzleramt? Und wie sozial ist das Programm der SPD wirklich?Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, begrüßt den SPD-Kanzlerkandidaten am Sonntag, 15. August 2021, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", den Das Erste um 18:05 Uhr ausstrahlt. Die Aufzeichnung der Sendung kann um 14:30 Uhr live auf tagesschau.de und tagesschau24 gestreamt werden.Im Online-Format "Frag selbst!" ab circa 15:00 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Olaf Scholz im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Facebook, Twitter (fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social Media-Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" sowie auf tagesschau.de und tagesschau24.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags um 18:05 Uhr im Ersten:22. August 2021: Annalena Baerbock (BÜNDNIS 90/Die Grünen)29. August 2021: Markus Söder (CSU)Die ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sind eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und werden im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Nicole KohnertPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4992263