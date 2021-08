Der Bericht zum aktuellen Stand von Streaming im 2. Quartal (Q2 State of Streaming Report) zeigt die rückläufige Verbreitung von vernetzten TV-Geräten, Verbesserungen bei der Streaming-Werbung und die beliebtesten Streaming-Shows, die in sozialen Netzwerken diskutiert werden

Die Streaming-Explosion, die während der Covid-bedingten Lockdowns im 2. Quartal 2020 ihren Höhepunkt erreichte, wird laut den neuen Daten von Conviva, der Intelligenz-Cloud für Streaming-Medien, weiter anhalten. Der Conviva-Bericht zum aktuellen Stand von Streaming im 2. Quartal 2021 (Q2 2021 State of Streaming Report) zeigt, dass die weltweite Streaming-Nutzung im 2. Quartal 2021 um 13 im Vergleich zu Q2 2020 gestiegen ist. Trotz eines 7-prozentigen Rückgangs der Streaming-Nutzung im April wurde in Nordamerika im zweiten Quartal 2021 immer noch ein Anstieg der Streaming-Nutzung um 2 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnet. Andere Regionen verzeichneten sogar noch größere Zuwächse bei der Streaming-Zeit: Afrika legte um 79 und Südamerika um 192 im Jahresvergleich zu, was auf die Einführung neuer Dienste zurückzuführen ist.

Neben dem Anstieg der Zuschauerzahlen hat sich im zweiten Quartal 2021 auch die Qualität der Streaming-Werbung deutlich verbessert. Nur 16 der Anzeigen stellten verpasste Gelegenheiten dar, da sie nicht wahrgenommen wurden oder nicht wie erwartet ausgestrahlt wurden, gegenüber 37 im vorherigen Quartal. Während die Gesamtzahl der Anzeigenversuche zwischen Q1 und Q2 2021 um 8 zurückging, waren mehr Versuche erfolgreich, was zu einem Anstieg der Anzeigenaufrufe um insgesamt 4 führte. Darüber hinaus konnten die Zuschauer im 2. Quartal 2021 eine bessere Erfahrung mit Werbung machen, da sie 31 weniger Zeit damit verbrachten, auf die Wiedergabe von Werbung zu warten, und die Dauer der Werbung um 3 auf 27 Sekunden sank.

"Da die globale Streaming-Branche wächst und der Wettbewerb immer härter wird, werden die Erwartungen der Verbraucher an ein erstklassiges Streaming-Erlebnis Premium-Inhalte, gleichbleibende Performance und qualitativ hochwertige Werbung weiter steigen", sagt Keith Zubchevich, CEO von Conviva. "Die Herausgeber und Werbetreibenden, die diese Erwartungen erfüllen oder übertreffen können, werden mit anhaltendem Wachstum belohnt werden; Wenn jedoch ein Aspekt des Zuschauererlebnisses vernachlässigt wird, kann dies katastrophale Folgen haben."

Gerätefragmentierung; Roku dominiert nach wie vor

Große Bildschirme, einschließlich vernetzter TV-Geräte, Smart-TVs und Spielkonsolen, blieben auch im zweiten Quartal 2021 die dominierende Form des Streamings und machten 73 der weltweiten Nutzungszeit aus, nur 1 weniger als im zweiten Quartal 2020, obwohl die Verbraucher weniger Zeit zu Hause verbrachten. Der Mobiltelefonanteil hat diesen 1 %-Anteil erobert und ist von 10 in Q2 2020 auf 11 in Q2 2021 gestiegen. Während Smart-TVs ihren kometenhaften Aufstieg mit einem Plus von 46 fortsetzten und vernetzte TV-Geräte mit einem Plus von 5 ein moderates Wachstum verzeichneten, waren Spielkonsolen das einzige Streaming-Gerät für große Bildschirme, das mit einem Minus von 14 einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen hatte. Bei den vernetzten TV-Geräten behauptete Roku seine Dominanz mit einem weltweiten Anteil von 31 an der Sehdauer auf großen Bildschirmen, verlor aber geringfügig Anteile, da die reinen Smart-TV-Geräte wie Samsung TV, LG TV, Android TV und Vizio TV jeweils um 1-2 zulegten.

Top Streaming-Shows, die in sozialen Netzwerken diskutiert werden

Streaming-Dienste sind dabei, den enormen Stellenwert sozialer Plattformen zu erkennen, um für ihre Inhalte zu werben und mit den Konsumenten in Kontakt zu treten. Grey's Anatomy, dessen Streaming-Verfügbarkeit auf Hulu beworben wird, hatte im 2. Quartal 2021 die meisten plattformübergreifenden Interaktionen auf sozialen Medien, dicht gefolgt von dem spanischsprachigen Drama Elite von Netflix. Unter den neuen Eigenproduktionen beanspruchte Loki den Spitzenplatz für Disney+ auf Platz vier der Conviva-Liste der besten Streaming-Shows gemessen am Interaktionsgrad in den sozialen Medien. Netflix war der Streaming-Dienst, der am erfolgreichsten die Interaktion für seine Sendungen in den sozialen Medien förderte und mit sechs Sendungen auf der Liste vertreten war, gefolgt von The CW mit vier der 25 besten Sendungen.

Die Fortune 500 und Videos auf sozialen Plattformen

Zusätzlich zur Werbung im linearen und Streaming-Bereich nutzen die größten Unternehmen der Welt weiterhin Videos auf sozialen Plattformen, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Laut einer Conviva-Analyse der Fortune 500 belegten McDonald's, Netflix, Nike, Apple und Facebook im zweiten Quartal 2021 die ersten Plätze in den sozialen Medien. Netflix verbuchte die meisten Videos in den sozialen Medien, die meisten Videoaufrufe und die höchste plattformübergreifende Gesamtbeteiligung, während Apple die höchste durchschnittliche Beteiligung pro Video und die höchste durchschnittliche Beteiligung pro Beitrag im Quartal aufwies. Die Zusammenarbeit von McDonald's mit der K-Pop-Gruppe BTS führte im zweiten Quartal 2021 zu Millionen von Interaktionen und sicherte dem Unternehmen den Spitzenplatz bei der durchschnittlichen plattformübergreifenden Interaktionsrate für alle Marken mit mehr als 15.000 Followern.

Den vollständigen Bericht können Sie hier herunterladen: www.conviva.com/state-of-streaming

Methodik

Die Daten für den Bericht "State of Streaming" von Conviva wurden vor allem mit der proprietären Sensortechnologie von Conviva erfasst, die derzeit in 3,3 Milliarden Anwendungen für Video-Streaming integriert ist. Gemessen wurden über 500 Millionen Einzelzuschauer, die sich im Jahr 180 Milliarden Streams ansahen, sowie fast 2 Billionen Echtzeittransaktionen pro Tag in mehr als 180 Ländern. Die Vergleiche mit dem Vorjahr wurden auf Kundenebene normalisiert, um das Branchenwachstum akkurat wiederzugeben. Die Daten zu Social Media stammen von über 2.000 Accounts, über 5 Millionen Posts, 12,5 Milliarden Videoansichten und über 35 Milliarden Interaktionen auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.

Über Conviva

Conviva ist die Intelligenz-Cloud zum Streamen von Medien. Angetrieben von unserem patentierten Stream Sensor und Stream ID ermöglicht unsere Echtzeit-Plattform Vermarktern, Werbetreibenden sowie Technik- und Kundenbetreuungsteams den Aufbau, die Einbindung und Monetarisierung ihrer Zielgruppen. Conviva hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken wie CCTV, DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED und WarnerMedia bei der Erschließung der unglaublichen Möglichkeiten vom Streamen von Medien zu unterstützen. Heute verarbeitet unsere Plattform täglich fast 2 Billionen Streaming-Daten-Ereignisse und unterstützt mehr als 500 Millionen einzigartige Betrachter, die 180 Milliarden Streams pro Jahr über 3,3 Milliarden Anwendungen auf Geräten sehen. Conviva sorgt dafür, dass digitale Unternehmen jeder Größe besser streamen können jeder Stream, jeder Bildschirm, jede Sekunde. Weiterführende Information erhalten Sie unter www.conviva.com.

