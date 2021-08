Zürich (www.anleihencheck.de) - Wandelanleiheninvestoren durchleben im bisherigen Jahresverlauf ein kleines Wechselbad der Gefühle, so Stefan Krause, Wandelanleihenexperte bei Swisscanto Invest.Der Markt sei positiv gestartet, dann sei im März eine Korrektur gefolgt. Das Aufbäumen danach sei im Mai erneut gebremst worden und Mitte August weise der breite Markt rund vier Prozent Kurszuwachs gegenüber dem Jahresstart aus. Das sei ein solider Wert, wenngleich sich Wandelanleihen nach der Technologiewerte-Korrektur im März weniger als der Aktienmarkt erholt hätten. Nach den jüngsten positiven Unternehmensergebnissen, speziell in den USA, bestehe jedoch berechtigte Hoffnung, dass auch Wandelanleihen weiter zulegen könnten. Die langjährige Durchschnittsperformance des Wandelanleihenmarkts von rund sieben Prozent sei damit noch in Reichweite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...