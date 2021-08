DJ Hella-Gründerfamilie entscheidet am Wochenende über Verkauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die künftige Eigentümerstruktur des Autozulieferers Hella wird sich in wenigen Tagen entscheiden. Die Hella GmbH & Co KGaA bestätigte Medienberichte, nach denen die Gründerfamilie, die rund 60 Prozent des Grundkapitals hält, an diesem Wochenende über einen Verkauf ihrer Aktien entscheiden will.

Das Unternehmen selbst hat unterdessen seine Verhandlungen mit allen Kaufinteressenten über den Abschluss einer aus seiner Sicht akzeptablen Zusammenschlussvereinbarung beendet, mit denen die Interessen des Unternehmens weitreichend geschützt werden. Dies habe man den Großaktionären mitgeteilt. Von Seiten des Unternehmens habe es bisher keine abschließende Bewertung der wirtschaftlichen Angebotsbedingungen gegeben.

Interesse an Hella wird unter anderem Faurecia und Plastic Omnium nachgesagt. Reuters hatte am Mittwoch berichtet, dass drei Interessenten für die Aktien der Gründerfamilie im Rennen seien.

