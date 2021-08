Daimler und VW - Autobauer mit großen E-Mobilitäts-Plänen!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

50 Millionen US-Dollar bezahlte Daimler 2009 für knapp zehn Prozent am E-Autopioneer Tesla. Fünf Jahre später verkauften die Stuttgarter ihren Anteil für rund 780 Millionen US-Dollar. Eine Rendite von 1.400 Prozent! Heute bringt Tesla allerdings eine Marktkapitalisierung von 700 Mrd. US-Dollar auf die Waage. Sieben mal soviel wie Daimler. So mancher Manager wird sich heute dafür grämen, den Tesla-Anteil zu früh verkauft zu haben. Konzernchef Ole Källenius wird sich mit derlei Gedanken jedoch nicht lange aufhalten. Tesla hat die Transformation vom Verbrennungs- zum Elektromotor zwar angestoßen, die deutschen Autobauer BMW, Daimler und VW drücken allerdings kräftig aufs Gas und holen auf. BMW und Daimler haben aktuell jeweils fünf E-Modelle auf der Strasse. VW startet zunächst mit vier Modellen der ID.Familie. Anfang Juli wurden Pläne der EU-Kommission bekannt, wonach ab 2035 nur noch reine Elektroautos oder Fahrzeuge, die mit Wasserstoff oder Biokraftstoff betankt werden, neu zugelassen werden sollen. Beschlossen ist zwar noch nichts. Der Trend ist allerdings klar. Dies gilt nicht nur für Europa. Auch in China und den USA wird der Druck auf die Autobauer größer, klimafreundlichere Fahrzeuge auf die Strasse zu bringen. Dementsprechend drücken die deutschen Autobauer auch dort bei der Entwicklung von E-Autos aufs Tempo.

Der eingeschlagene Kurs der Lenker deutscher Automobilkonzerne kam bei Anlegern in den vergangenen Monaten gut an. Der Stoxx 600 Europe Automobil (Price) Index hat sich seit dem Tief im Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Der Großteil der Analysten zeigt sich, nach Angaben von Thomson Reuters, weiter optimistisch für den Sektor. Dies gilt vor allem für Daimler und VW. Daimler forciert trotz eines starken Gewinnanstiegs im ersten Halbjahr ihren Kostensenkungsplan. "Man muss auch ehrlich mit den Menschen sein: Die Montage eines Verbrennungsmotors bringt mehr Arbeit mit sich als der Bau einer Elektroachse", sagte Källenius der "Welt am Sonntag" Anfang August. "Selbst wenn wir den kompletten elektrischen Antriebsstrang selbst bauen würden, werden wir Ende der Dekade weniger Menschen beschäftigen." Zudem schürt die Abspaltung der Lkw-Sparte die Kursfantasie. Auf dem Strategietag im Juli erklärten die Stuttgarter, dass Kunden ab 2025 bei jedem Mercedes-Modell auch eine vollelektrische Version wählen können.

VW lieferte im ersten Halbjahr bereits 170.939 Elektroautos aus. "Unsere globale E-Offensive kommt weiter gut voran, die Kundennachfrage ist hoch. Wir planen, dieses Jahr erstmals rund eine Million elektrifizierte Fahrzeuge auszuliefern und sind zuversichtlich, die CO2-Flottengrenzwerte in Europa zu erreichen", sagte Vertriebschef des Konzerns Christian Dahlheim. Bis 2030 sollen konzernweit 70 reine E-Modelle vom Band fahren. Mit dem geplanten Bau eigener Batteriezellwerke in Europa machen sich die Wolfsburger zudem unabhängiger von Lieferanten aus Asien. Anfang September 2021 findet die IAA in München statt. Dann werden die Blicke wieder auf die Autobauer und ihre E-Mobilität-Strategie gerichtet sein.

Bei Aktien von Daimler und VW sind Investoren trotz der starken Marktposition der beiden Hersteller nicht dagegen gefeit, dass die Papiere den Rückwärtsgang einlegen. Der Halbleitermangel könnte sich bis 2022 hinziehen und die Produkte längerfristig bremsen. Ein Stimmungsumschwung an den Aktienmärkten könnten die beiden Titel ebenfalls unter Druck setzen. Vor diesem Hintergrund könnten Wertpapiere wie ein Bonus Pro Zertifikat, Bonus Cap Zertifikat oder eine Express Aktienanleihe (Protect) eine interessante Alternative zum Direkteinstieg in die jeweilige Aktie sein.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Basispreis Barriere finaler Beobachtungstag Merkmale Daimler Bonus Pro Zertifikat HVB5RR * 1.010 EUR 100%**** 70%** ** 31.08.2026 Bonusbetrag 1.309 EUR Daimler Express Aktienanleihe Protect HVB5S0 ** 101,25% 100%**** 60%** ** 09.09.2024 Zinssatz 4,3% p.a. VW (Vz.) Bonus Cap Zertifikat HR671Z Briefkurs 314,53 EUR - 170,00 EUR 17.12.2021 Bonuslevel/Cap 360 EUR VW (Vz.) Express Aktienanleihe HVB5QQ *** 100,00% 100%**** 60%** ** 25.08.2025 Zinssatz 4,1% p.a.

*Zeichnungsfrist bis 02.09.2021; ** Zeichnungsfrist bis 10.09.2021; ***Zeichnungsfrist 27.08.2021; **** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.08.2021; 13:34 Uhr

Weitere Produkte auf DAIMLER, VW (Vz.) und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Daimler und VW - Autobauer mit großen E-Mobilitäts-Plänen! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).