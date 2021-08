EQS Group-Ad-hoc: Ina Invest Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Ina Invest - Halbjahresbericht 2021: Erfolgreiches erstes Halbjahr mit positiver Wertentwicklung des Portfolios und laufenden Projekten auf Kurs



13.08.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Ina Invest erzielt Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 3,1 Mio. und Gewinn von CHF 2,9 Mio.

Wert des Immobilienportfolios steigt um CHF 19 Mio. auf CHF 385 Mio.

80% der Wohnungen im Tender-Hochhaus in Winterthur verkauft

Akquisitionsziel für 2021 bereits übertroffen

Laufende Projekte in Entwicklung und Ausführung auf Kurs

Ambitionierte Wachstumspläne Zürich, 13. August 2021 - Die Schweizer Immobiliengesellschaft Ina Invest verzeichnet ein positives Halbjahresergebnis 2021, das mit einem EBIT von CHF 3,1 Mio. und einem Reingewinn von CHF 2,9 Mio. wiederum über den Erwartungen liegt. Ina Invest knüpft damit an das erfolgreiche Vorjahr an und weist erneut einen Erfolg aus der Neubewertung von Renditeliegenschaften von CHF 3,8 Mio. aus. Insgesamt ist der Wert des Immobilienportfolios um CHF 19 Mio. gestiegen und liegt neu bei CHF 385 Mio. Übertroffenes Akquisitionsziel, erfolgreiche Verkäufe und laufende Projekte auf Kurs Ina Invest konnte im ersten Halbjahr eine weitere Liegenschaft mit einem aktuellen Marktwert von über CHF 60 Mio., einem jährlichen Mietertrag von CHF 2 Mio. und mit Entwicklungspotenzial akquirieren und beurkunden. Damit hat Ina Invest ihr Akquisitionsziel für 2021 bereits übertroffen. Die Eigentumsübertragung wird in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, der Kauf ist deshalb per Halbjahr noch nicht ergebniswirksam. Die Immobilien in Realisation, Tender und Elefant in Winterthur sowie BaseLink in Allschwil, liegen im Zeitplan. Die Vermarktung des Tender-Hochhauses in der Lokstadt, die 2020 mit ersten Beurkundungen startete, hat sich mit weiteren Beurkundungen und Reservationen überaus erfolgreich entwickelt. In der Zwischenzeit sind bereits 31 der 39 Wohnungen verkauft oder reserviert, was 80% des Marktwerts des Projekts entspricht. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2023 geplant. Die Projekte in Entwicklung schreiten ebenfalls planmässig voran. Für die Arealentwicklung im Baarer Unterfeld, an der Ina Invest mit einem innovativen Gewerbebau und einem nachhaltigen Wohnhochhaus (Etappe 2) beteiligt ist, konnte der städtebauliche Wettbewerb der ersten Etappe abgeschlossen werden. Auch die Jurierung für das Projekt Tivoli in Neuenburg hat mit den Siegerentwürfen von Localarchitecture aus Lausanne (Baufeld 2) und Lopez & Périnet-Marquet Architectes aus Genf (Baufeld 4) ihren Abschluss gefunden. Auf einem ehemaligen Industrieareal entsteht ein lebendiges, urbanes Quartier für Jung und Alt mit Wohnungen, Arbeitsplätzen sowie Flächen für Gastronomie und Kultur. Sowohl in der Immobilienentwicklung als auch in der Realisation bleibt Ina Invest schlank aufgestellt, um rasch und agil agieren zu können. Enge Partnerschaften wie jene mit Implenia sind ein weiterer Erfolgsfaktor. Ambitionierte Wachstumspläne Neben der Weiterentwicklung des bestehenden Portfolios verfolgt Ina Invest ambitionierte Wachstumspläne und obwohl das Akquisitionsziel für 2021 bereits erreicht ist, werden im nächsten Halbjahr interessante und wertgenerierende Akquisitionsmöglichkeiten geprüft. Im Zentrum steht dabei immer der Mensch: Mit nachhaltigen, hybriden Immobilien schafft Ina Invest hochwertigen und inspirierenden Wohn-, Arbeits- und Lebensraum. So will das Unternehmen das umweltbewusste, generationenübergreifende Zusammenleben von morgen aktiv mitgestalten und die gesellschaftliche Durchmischung fördern. Den Halbjahresbericht 2021 finden Sie unter: https://report.ina-invest.com/2021-hj Online-Teilnahme an der Medien- und Analystenkonferenz vom 13. August 2021 um 9.00 Uhr: https://www.webcast-eqs.com/inainvest20210813 Kontakt für Investoren und Analysten Marc Pointet, CEO T +41 44 552 97 17 investors@ina-invest.com Kontakt für Medien Corporate Communications T +41 44 552 97 27 communications@ina-invest.com Ina Invest ist ein Schweizer Immobilienunternehmen, das aus dem Spin-off der Hälfte des Entwicklungsportfolios von Implenia hervorgegangen ist. Ina Invest wird das bestehende Portfolio entwickeln, um Bestandsimmobilien aufzubauen, aber auch weiterhin Akquisitionen tätigen, um eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote aufrechtzuerhalten. Die Immobilien in der ganzen Schweiz sind von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix mit Fokus auf Wohnliegenschaften auf. Ina Invest plant, weiter in ihr Portfolio zu investieren und zu wachsen. Durch die transparente Kooperation mit Implenia profitiert Ina Invest von der Expertise des führenden Schweizer Bau- und Immobiliendienstleisters. In der Entwicklung und der Bewirtschaftung ihres Portfolios wird Ina Invest dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter ina-invest.com.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung