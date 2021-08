Prallt der DAX hier wieder nach unten ab oder gelingt den Bullen ein Durchbruch nach oben in den steigenden Trendkanal? Im Monatschart befindet sich der DAX direkt am Fibonacci-Fächer, wo der DAX in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt ist. Dieser Fibonacci-Fächer bildet einen massiven Widerstand und könnte den Bullen Einhalt gebieten. Aktuelle Lage DAX im Long-Modus. DAX bei 15.940 Punkten. ...

