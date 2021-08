EIP-1559 hält den Kryptomarkt aktuell auf Trab. Ethereums umstrittener, aber lang erwarteter London Hard Fork glänzt bereits mit seinen deflationären Eigenschaften. Das Ethereum-Netzwerk ist in den vergangenen Tagen so stark belastet worden, dass viel mehr Gas als üblich verbrannt wurde - so führte ein sprunghafter Anstieg der Transaktionsgebühren dazu, dass das Angebot mindestens zwei Stunden als deflationär angesehen werden konnte. EIP-1559 verbrennt massenhaft Gebühren Ethereums London Hard Fork besteht aus fünf sogenannten "Ethereum Improvement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...