Der DAX dürfte auch am Freitag in Reichweite der 16.000-Punkte-Marke bleiben - ein bewegter Marktstart ist nicht zu erwarten. Für Aufregung sorgen dagegen die Varta-Zahlen und eine Milliardenübernahme.Nach zwei Rekordtagen im DAX +0,70%, die ihn in der Spitze bis auf 15.964 Zähler führten, sieht es am Freitag aber erst einmal nach einem wenig bewegten Start aus. So dürfte der Dax mit 0,06 Prozent ...

