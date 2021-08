Bern (ots) - Die Jubiläumstournee des TCS anlässlich seines 125-Jahr-Jubiläums kann - nach diversen Verschiebungen im ersten Halbjahr - endlich starten. In den kommenden Monaten macht der grösste Mobilitätsclub der Schweiz mit seiner Show auf Plätzen im Zentrum von 12 Schweizer Städten Halt. Der Auftakt zum grossen Jubiläumsfest, welches der TCS mit Alt und Jung feiern will, findet vom 14. bis 16. August auf dem Barfüsserplatz in Basel statt.Die Roadshow, welche jeweils für zwei bis drei Tage in den Städten Halt macht, lädt zum Verweilen ein und macht den TCS mit vielen verschiedenen Attraktionen erlebbar. Ein grosses Leuchtrad bildet das Zentrum der Installation und verkündet: hier wird etwas gefeiert! Hier können die Besucherinnen und Besucher Ihr Erinnerungsfoto aufnehmen. Wenn das Foto anschliessend mit tcs125 auf Facebook, Instagram oder Twitter gepostet wird, erscheint der Post auf der TCS Social Media Wall (https://www.tcs.ch/125-de/social-wall.php).In vier Erlebniscontainern mit Lichteffekten und optischen Täuschungen erfahren Besucher mehr über den TCS: über seine Geschichte, wie er sich für seine Mitglieder engagiert und wie er mit dem Thema Verkehrssicherheit im Dienst der Schweiz steht. Szenarien über die Zukunft der Mobilität werden über das "Zukunftstor" vermittelt und auf einem Geschicklichkeits- Parcours können E-Bikes oder E-Trottinettes getestet werden.Auf der Showbühne findet ein bunt gemischtes Programm statt: vom Kasperlitheater und Zauberkünstler über Wissenswertes zu Mobilität und Verkehrssicherheit bis hin zu Live-Auftritten verschiedener Sängerinnen und Sänger. In Basel performt etwa der Rhythmuskünstler und Alphornspieler Enrico Lenzin, in Aarau die Mundart-Pop-Rockerin Sandee, in Bellinzona der Tessiner Sänger Sebalter oder in Genf der junge Stand up Comedian Bruno Peki.TCS Zentralpräsident Peter Goetschi freut sich, dass nun endlich mit der Jubiläumstournée gestartet werden kann: "Nachdem wir aufgrund der Corona-Situation den Start zu unserer Erlebnistournée immer wieder verschieben mussten, freut es uns jetzt umso mehr unser 125 Jahr Jubiläum zu feiern. Die TCS Erlebnistournée ist ein Fest für alle und das ganze TCS Team freut sich jetzt schon auf viele festliche Momente und unvergessliche Begegnungen."VeranstaltungskalenderBaselBarfüsserplatz14.-16.8AarauMarkthalle und Färberplatz20.-22.8NeuchâtelPlace du Port27.-29.8BellinzonaPiazza del Sole3.-5.9SionPlace de la Planta10.12.9VeveyPlace du Marché24.-26.9GenfPlaine de Plainpalais1.-3.10St.GallenGallusplatz7.-9.10FribourgPlace Gorges Python15.-17.10BernWaisenhausplatz22.-24.10ZürichBahnhofhalle HB12.-14.11LuzernEuropaplatzA confirmerDie Veranstaltung unterliegt jeweils einem genehmigten Schutzkonzept auf der Basis der aktuellen COVID-19 Verordnung.Pressekontakt:Daniel Graf, Mediensprecher TCS, 058 827 34 41, daniel.graf@tcs.ch,www.pressetcs.ch, www.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100875749