MÄRKTE ASIEN/Leichter - Corona legt chinesischen Hafen lahm

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend leichter haben die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag tendiert. In Sydney zeigten sich die Teilnehmer ermutigt durch neue Rekorde an der Wall Street. Anderenorts wie an den chinesischen Börsen und vor allem in Seoul dämpfte die Corona-Pandemie die Kauflaune. Zudem hat Peking einen neuerlichen Regulierungsvorstoß unternommen und zwar gegen die Immobilienbranche.

Peking reguliert Immobilienbranche

Deutliche Verluste von 0,9 Prozent verzeichnete daher der Markt in Hongkong. Die chinesische Regierung hat Investitionen der Private-Equity-Fonds in Wohnimmobilienentwickler unterbunden. Daneben gehörten Technologiewerte zu den abverkauften Sektoren: Alibaba Group verloren 3,2 Prozent, Tencent Holdings 3,6 Prozent und Alibaba Health Information Technology 0,7 Prozent. Die Sorgen wegen der Pekinger Regulierungswut und der Corona-Pandemie könnte laut IG in nächster Zeit zu einer anhaltenden Vorsicht an den asiatischen Börsenplätzen führen.

Befeuert wurden die Corona-Ängste vom Ausbruch der Pandemie im chinesischen Hafen Ningbo bei Schanghai, der teilweise geschlossen werden musste. Die Börse in Schanghai verlor 0,3 Prozent, vor allem Automobil- und Software-Aktien standen unter Druck.

Am Tokioter Markt pendelte der Leitindex zwischen leichten Verlusten und Gewinnen, zum Handelsschluss gab der Nikkei-225 0,1 Prozent nach. Gekauft wurden Elektronik- und Stahlaktien, verkauft dagegen Logistik- und Fluglinien-Titel. Highlight der Bilanzsaison ist Fujifilm, die nachbörslich ihre Bücher geöffnet hat. Im Vorfeld stiegen die Aktien um 0,4 Prozent. Das Unternehmen hat den Gewinn mehr als verdoppelt und den Umsatz deutlich gesteigert.

Kräftig abwärts ging es mit dem Kospi in Südkorea, der 1,4 Prozent nachgab, wobei Technologiewerte oben auf den Verkaufslisten standen. Die Sorge, dass die Preise für Halbleiter Ende diesen oder Anfang kommenden Jahres unter Druck geraten, lasteten auf dem Sektor: so verloren Samsung Electronics 3,4 Prozent.

Unter den Einzelwerten fielen Baidu in Hongkong um 3,1 Prozent. Jefferies behält zwar die Kaufempfehlung bei, hat das Kursziel der Aktie aber um 22 Prozent gekürzt und verweist auf jüngste Branchentrends und regulatorische Maßnahmen. Baidu hat eine Umsatzprognosespanne für das dritte Quartal abgegeben, deren Mittelwert unter den Jefferies- und Konsensprognosen liegt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.628,90 +0,5% +15,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.977,15 -0,1% +2,1% 08:00 Kospi (Seoul) 3.163,06 -1,4% +10,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.514,26 -0,3% +1,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.281,89 -0,9% -2,8% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.982,11 -1,4% +15,3% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.158,36 -0,8% +11,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.500,96 -0,1% -7,7% 11:00 BSE (Mumbai) 55.200,58 +1,2% +15,3% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1737 +0,0% 1,1732 1,1710 -3,9% EUR/JPY 129,52 -0,0% 129,56 129,68 +2,7% EUR/GBP 0,8503 +0,1% 0,8494 0,8471 -4,8% GBP/USD 1,3803 -0,1% 1,3812 1,3824 +0,9% USD/JPY 110,36 -0,1% 110,43 110,74 +6,9% USD/KRW 1168,75 +0,6% 1162,20 1156,61 +7,7% USD/CNY 6,4781 -0,0% 6,4791 6,4829 -0,7% USD/CNH 6,4793 +0,0% 6,4777 6,4872 -0,4% USD/HKD 7,7829 +0,0% 7,7814 7,7821 +0,4% AUD/USD 0,7340 +0,0% 0,7338 0,7335 -4,7% NZD/USD 0,7003 -0,0% 0,7003 0,7006 -2,5% Bitcoin BTC/USD 45.907,01 +3,7% 44.251,01 46.356,26 +58,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,41 69,09 -1,0% -0,68 +42,0% Brent/ICE 70,70 71,31 -0,9% -0,61 +38,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.758,70 1.752,73 +0,3% +5,97 -7,3% Silber (Spot) 23,36 23,18 +0,8% +0,18 -11,5% Platin (Spot) 1.024,03 1.021,65 +0,2% +2,38 -4,3% Kupfer-Future 4,37 4,36 +0,2% +0,01 +23,9% ===

