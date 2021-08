FreeTV-Variante des ansonsten umfangreicheren Themen-Checks mit Hans A. Bernecker im Rahmen von Bernecker.tv (auszugsweise). Gespräch vom 11.08.2021. Wir wünschen gewinnbringende Impulse. Schlaglichter:



++ Wie die chinesische Regulierungsfreude einzuordnen ist

++ China: Aktienkurse genug korrigiert?

++ Zeitrahmen für Erholung der China-Aktien

++ Fed - Volldampf-Arbeitsmarkt als Druckmacher in Richtung "Geldpolitische Normalisierung"?

++ Fed tanzt auf dünnem Eis

++ Folgen für die Wall Street (inkl. Seitenblick auf Berichtssaison)?

++ Hohe Volatilität = Hohes Potenzial bei Hebelspekulationen?

++ DAX - Was ist mit dem Langfristziel 20.000 Punkte?





