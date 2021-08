München (ots) - Mit der neuen Allgemeinverfügung des Freistaats Bayern dürfen wieder deutlich mehr Tagespflegeplätze angeboten werden. Das entlaste pflegende Angehörige und die Familien von Pflegebedürftigen, die zu Hause leben, erklärt der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) in Bayern.



"Wegen der bisher geltenden coronabedingten Einschränkungen durften die Tagespflegen in Bayern seit dem vergangenen Frühjahr nur etwas mehr als die Hälfte ihrer Plätze für Tagesgäste zur Verfügung stellen. Die strenge Beschränkung war notwendig, um konsequent Ansteckungen zu verhindern", sagt der bayerische bpa-Landesvorsitzende Kai A. Kasri. "Gleichzeitig konnten viele Pflegebedürftige diese wichtige Betreuung tagsüber nicht mehr in Anspruch nehmen, was insbesondere werktätige pflegende Angehörige enorm belastet hat. Nachdem in vielen Tagespflegen die Impfquote deutlich über 80 Prozent liegt und hinsichtlich der Raumanforderungen neue Erkenntnisse vorliegen, wurden die Regelungen angepasst und es können wieder deutlich mehr Menschen betreut werden."



Neben der weitgehenden Durchimpfung der Pflegebedürftigen halten die Tagespflegen weiterhin ihr ausgereiftes Hygienekonzept vor, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, ergänzt der Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle in München Joachim Görtz. "Wir schätzen, dass durch die bisher geltenden Regelungen bayernweit etwa 5.000 Tagespflegeplätze in den letzten Monaten nicht zur Verfügung standen. Nach den deutlichen Impffortschritten konnten die Vorgaben mit Augenmaß gelockert werden. Die neue Allgemeinverfügung der Landesregierung ist daher zu begrüßen."



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 12.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon 1.500 in Bayern) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 365.000 Arbeitsplätze und circa 27.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 29 Milliarden Euro.



