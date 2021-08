Es gibt immer mal wieder Aktionen, bei denen es kostenpflichtige Apps für einen kurzen Zeitraum zum Nulltarif gibt. Bei der Meditations-App "Balance" ist das heute der Fall. Normalerweise kosten zwölf Monate der Entspannungs- und Meditations-App "Balance" die Nutzer 76,99 Euro. Diese fast 80 Euro im Jahr können aktuell gespart werden, denn die App ist sowohl in Apples App-Store als auch in Googles Play-Store kostenfrei verfügbar. Wie lange dieser Zustand anhalten wird, ist nicht bekannt. Schnell sein lohnt sich also! Die App umfasst verschiedene Themengebiete. Dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...