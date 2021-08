DJ PRESSEMITTEILUNG/Trotz Corona: Wachstumsstrategie von s.i.g. geht auf - Beteligungen geplant

Dies ist eine Presseinformation der s.i.g. mbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

Mit einer positiven Halbjahresbilanz, die sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag deutlich über dem Vorjahr und der aktuellen Planung liegt, sieht sich das Neu-Ulmer IT-Haus s.i.g. mbH auch für die nächsten Monate hervorragend aufgestellt. Einer der Pfeiler des Erfolgs war die Reorganisation des Unternehmens im vergangenen Jahr. Aber auch die Finanzpartnerschaften mit der Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (BayBG), der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) sowie mit der M Cap Finance Mittelstandsfonds III GmbH & Co. KG, die 2020 eingegangen wurden, erwiesen sich als positiver Impuls. Nachdem das Unternehmen bislang hauptsächlich organisch gewachsen ist, soll das Tempo nun im Rahmen einer "Buy&Build"-Strategie auch durch Beteiligungen beschleunigt werden. "Wir suchen aktuell ITK-Unternehmen, die gemeinsam mit uns ihre Wachstumsdynamik erhöhen wollen", erklärt s.i.g.-Geschäftsführer Guido Fetzer.

Nach einem erfolgreichen Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresumsatz von 22 Mio. Euro, konnte die s.i.g. mbH in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mit ihren rund 70 Mitarbeitern den Halbjahresumsatz von 10,9 Mio. im Vorjahr um 11 Prozent auf jetzt 12,1 Mio. Euro steigern. Das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und außerordentlichen Aufwendungen (EBITDA) belief sich im ersten Halbjahr 2021 auf rund 1,7 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote liegt derzeit bei 52 Prozent. "Besonders erfreulich ist, dass uns die Corona-Pandemie kaum ausbremsen konnte und wir mit unserem Wachstum auch deutlich über dem Index von +4,4 Prozent liegen, den der Branchenverband BITKOM für die gesamt deutsche IT-Wirtschaft errechnet hat. Wir gehen deswegen auch für die zweite Jahreshälfte von einer deutlich positiven Entwicklung aus, so dass wir damit unsere gesetzten Ziele auf jeden Fall erreichen werden", fasst Ersin Üstün, CFO und Prokurist der s.i.g. mbH, das Zwischenergebnis zusammen. Mit einem Plus von 19 Prozent wuchs s.i.g. besonders stark in den Kundensegmenten "Pharma & Gesundheit" sowie im "Public Sector", wo der Umsatz um 34 Prozent gesteigert werden konnte.

Weitere Informationen:

s.i.g. mbH - IT mit IQ system informations GmbH

Susanne Fetzer, Marketing

Zeppelinstraße 5/2 - 89231 Neu-Ulm

Tel.: +49 (0) 731 935 96-0

Fax: +49 (0) 731 935 96-29

E-Mail: susanne.fetzer@sig-ulm.de

www.sig-ulm.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH

Uwe Pagel

Magirusstr. 33 - 89077 Ulm

Tel.: +49 (0) 731 96287-29

Fax: +49 (0) 731 96287-97

E-Mail: upa@press-n-relations.de

https://press-n-relations.com

Über s.i.g. IT mit IQ

s.i.g. IT mit IQ steht für ein umfassendes Portfolio aus Hardware, Software und Services, mit dem das IT-Systemhaus seine Kunden lokal wie global in allen Fragen von Storage, Backup, Network-Security, IT-Infrastruktur, Industrial-IT, Unified Communication & Collaboration (UCC) oder Datenschutz unterstützt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Ulm und einer Niederlassung in Erfurt wurde 1997 gegründet und erzielte 2017 mit knapp 100 Mitarbeitern rund 26 Millionen Euro Umsatz. Die Unternehmensidee "Play Business Safe" steht für Kompetenz, Vertrauen, Verlässlichkeit und Sicherheit. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen genauso wie Global Player, die Öffentliche Verwaltung oder der Gesundheitssektor.

Dies ist eine Presseinformation der s.i.g. mbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2021 05:25 ET (09:25 GMT)