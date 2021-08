München (ots) - Mit dem neuen Portal auslandspraktikum.de positioniert sich Rainbow Garden Village (RGV) noch stärker im Bereich Educational Travel. Mittels Job-Scout wird für Reisefreudige entweder ein qualitativ hochwertiger Praktikumsplatz oder ein perfekt auf die Person abgestimmter Job im Ausland gefunden. Beide Angebote werden individuell nach eigenen Wünschen und Zielen angepasst und es gibt eine 100% Geld-zurück-Garantie.Job-ScoutInteressenten beauftragen den Online Job-Scout (https://auslandspraktikum.de/scout/) auf auslandspraktikum.de mit der Suche nach einem individuellen Praktikum oder Job im Ausland und profitieren von einem weltweiten Netzwerk: Job-Agents in über 30 Ländern stehen zur Verfügung und scouten im gewünschten Zielland nach passenden Angeboten. Alle Anfragen werden persönlich bearbeitet.RatgeberAuf auslandspraktikum.de wird eine optimale Vorbereitung gewährleistet: Der Online-Ratgeber (https://auslandspraktikum.de/ratgeber/) tut was er soll und berät den künftigen Reisenden in sämtlichen Belangen. Hier wird kein Thema ausgelassen und von Auslandskrankenversicherung über mobile Kommunikation bis hin zum Visumsantrag werden alle offenen Fragen beantwortet.Branchen & LänderDas Portfolio beinhaltet ausschließlich Jobs und Praktikumsstellen, die einer vorherigen Prüfung unterzogen wurden. Reisesicherheit und Sicherheit im Land sowie angemessene Standards am Arbeitsplatz sollen garantiert werden. Im Länder-Verzeichnis (https://auslandspraktikum.de/laender/) sowie im Branchen-Verzeichnis (https://auslandspraktikum.de/branchen/) werden alle Bereiche aufgelistet und lassen keine Wünsche mehr offen.Wöchentliche AktualisierungDie Liste der bereits angelegten Branchen bietet eine große Auswahlmöglichkeit und wird regelmäßig aktualisiert. Kombiniert mit einem Länderfilter kann schnell das ideale Programm gefunden werden. Es kann zwischen bezahlten und unbezahlten Praktikumsstellen gewählt werden und die Liste wird wöchentlich aktualisiert.Boost für Ausbildung & KarriereDie Chance, ein Auslandspraktikum absolvieren zu können, ist von höchster Bedeutung - nicht nur vor oder während der Ausbildung, sondern auch für die eigene persönliche Entwicklung. Neben der Berufserfahrung bietet ein Auslandspraktikum die Möglichkeit, sich interkulturelle Kompetenzen anzueignen, was bei zukünftigen Arbeitgebern mehr als gern gesehen ist.Was ist Educational TravelEducational Travel unterscheidet sich zu typischen Urlaubsreisen durch mehrere Faktoren, unter anderem sind die Reisenden motiviert andere Kulturen kennenzulernen, einzigartige Lebenserfahrungen zu sammeln und von unterschiedlichen Bildungsangeboten im Ausland zu profitieren. Educational Travel ist eine stabile und ständig wachsende Branche und hat einen positiven Einfluss auf den Umfang und die Muster der globalen Tourismusentwicklung.Über Rainbow Garden VillageDer Münchner Reiseveranstalter Rainbow Garden Village (RGV), gegründet 1999, organisiert und veranstaltet Impact Travel, flexible Freiwilligenarbeit im Ausland sowie Auslandspraktika in Afrika, Asien, Europa und Südamerika. Ziel ist es, engagierten Menschen die Möglichkeit zu geben, sich für eine nachhaltige Entwicklung im Ausland einzusetzen. RGV fördert weltweit über 250 Freiwilligenprojekte im sozialen, medizinischen, ökologischen sowie Wildlife Bereich und offeriert Teilnehmenden ein breites Spektrum an sinnvollen Mitwirkungsmöglichkeiten.Weitere Informationen: www.rainbowgardenvillage.com (http://www.rainbowgardenvillage.com/)Pressekontakt:Margit Knobloch, RedaktionsleitungE-Mail: redaktion@rainbowgardenvillage.com+49 89 45453793Original-Content von: Rainbow Garden Village, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125573/4993432