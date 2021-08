Im Jahr 2020 hat der deutsche Staat die bAV für Menschen mit niedrigem Einkommen mit 175,5 Mio. Euro bezuschusst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war das staatliche Fördervolumen fast doppelt so hoch wie 2019. Über 82.000 Arbeitgeber nahmen die Förderung in Anspruch. Im Jahr 2020 hat der deutsche Staat die betriebliche Altersversorgung (bAV) von Geringverdienenden mit 175,5 Mio. Euro unterstützt. Damit fiel das staatliche Fördervolumen fast doppelt so hoch aus wie im Jahr ...

