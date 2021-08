DJ MARKT USA/Wall Street dürfte Rekordniveau verteidigen

An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine behauptete Eröffnung ab. Am Donnerstag hatten Dow und S&P-500 Rekordstände erreicht, was Beobachter vor allem der überraschend guten Bilanzsaison zuschreiben. Diese stelle ein Gegengewicht dar zu der kräftig gestiegenen Inflation, die Zinsängste auslöste, aber auch zu den steigenden Corona-Infektionszahlen, die die Wirtschaft wieder zurückwerfen könnten.

Mit Disney (vorbörslich +6%) hat ein weiteres bedeutendes US-Unternehmen überzeugende Quartalszahlen vorgelegt. Der Unterhaltungskonzern ist in seinem dritten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, nachdem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum ein hoher Verlust verzeichnet worden war.

Aktien von Pfizer (0,5%), Biontech (+2,9%) und Moderna (+2%) sind gesucht, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA Auffrischimpfungen mit den Covid-19-Vakzinen der Pharmakonzerne für Menschen mit geschwächtem Immunsystem empfohlen hat.

An Konjunkturdaten werden am Freitag noch vor der Startglocke die Import- und Exportpreise aus dem Juli veröffentlicht. Nach Handelsbeginn folgt der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

August 13, 2021

