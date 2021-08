Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Indische Zentralbank hat den Leitzins auf ihrer August-Sitzung unverändert bei 4% belassen, so die Analysten der DekaBank.Gleichzeitig habe sie jedoch ihre Inflationsprognose für das laufende Fiskaljahr von 5,1% auf 5,7% erhöht. Der Preisdruck werde aber weiterhin als vorübergehend betrachtet, sodass sich die Geldpolitik auf die Stützung der Konjunktur konzentrieren könne. Die Mobilität sei zuletzt deutlich gestiegen, nachdem sich die täglichen Ansteckungszahlen bei rund 40.000 stabilisiert hätten und in einigen Bundesstaaten die Beschränkungen gelockert worden seien. Zudem habe die Impfkampagne etwas an Schwung gewonnen. Innerhalb der letzten vier Wochen hätten 8% der Bevölkerung ihre Erstimpfung erhalten, sodass jetzt rund 30% der Bevölkerung mindestens einmal geimpft seien. Ein erneuter Anstieg der Ansteckungszahlen sei angesichts der erhöhten Mobilität zwar wahrscheinlich, doch dürfte das Gesundheitssystem in einer neuen Welle nicht mehr in ähnlicher Weise überlastet sein, wie dies in der vergangenen Welle der Fall gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...