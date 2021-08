In dieser Woche wurden neue Rekorde im DAX geschrieben. Ist eine Trendfortsetzung nun die logische Konsequenz oder geht dem Index nach dieser Rallye die "Luft" aus? Der Zenit an Quartalszahlen ist nun am Aktienmarkt überschritten und konnte sich sehen lassen. Viele Unternehmen erhöhten die Jahresprognosen und zogen deutlich an. Selbst ein eher defensiver Wert wie die Deutsche Telekom notiert am 12-Monatshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...