München (pts013/16.08.2021/09:10) - Adressen digital zu verwalten, ist normalerweise nicht so einfach. Entweder sind die Software-Lösungen am Markt relativ teuer, werden monatlich bezahlt oder sie geizen mit der zu verwaltenden Adressanzahl. Das Adressenverwaltungsprogramm ist bei der Allround-Büro-Software OfficeFreund bereits integriert und kostet keinen Cent extra. Die Software ist intuitiv und einfach einsetzbar. Gerade auch im Bereich Adressverwaltung spielt die Software ihre Vorteile aus. Sie macht es jedem Benutzer einfach, Adressen im Unternehmen, Geschäft oder Online-Shop zu verwalten. Viele Funktionen sind intuitiv nutzbar und erleichtern es dem Anwender, täglich anfallende Aufgaben zu erledigen. OfficeFreund steigert die Effizienz der Adressverwaltung enorm.

OfficeFreund gibt es jetzt im Ein-Jahres-Gratis-Test, mit 100 Prozent Vollzugang zu sämtlichen Features und umfasst alle in Unternehmen anfallenden Arbeiten im Backoffice-Bereich. https://www.officefreund.de

Noch nie war Bürosoftware so allround-talentiert

Die Adress-Software kann nach Zielgruppen (Kunden, Lieferanten, Vertreter, etc.) aufgeschlüsselt werden und macht den Export von bestimmten Adressen einfach. Es können bei den gewünschten Adressen sogar Detaildaten und Auswertungen gewählt werden (offene Rechnungen, gekaufte Artikel, etc.). OfficeFreund ermöglicht die direkte Erstellung von Briefen, Aufträgen, offene Posten etc. durch Verknüpfung mit den jeweiligen Adressen. Selbstverständlich können die Adressen auch nach Bedarf ausgedruckt werden: als Adresslisten, Serienbriefe, Stammdaten, auf Etiketten.

OfficeFreund bietet umfangreiche Filter- und Suchmöglichkeiten bei Adress-Standarddaten: - Adressdaten - Gruppenzugehörigkeit - Kommunikationsdaten - Bemerkungen - Bewertung - Signatur für den Schriftverkehr - Fußzeilen auf dem Briefpapier - Kontodaten für den Zahlungsverkehr - Versand über E-Mail-Adresse - Voreinstellung eines Hauptkonten - Einstellungen von Ausdrucken - Einfügen des Logos in den Ausdruck, inklusive der Anpassung an die Größe per DPI-Zahl - feste Logogröße, zusätzlich im Briefpapier einstellbar

Die 100-Prozent-Allround-Büro-Software von OfficeFreund, inklusive Adressverwaltung, kann man noch bis Ende dieses Sommers ein Jahr lang gratis testen. Download unter: https://www.officefreund.de

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210816013 ]

