Entwicklung im ersten Halbjahr 2021 durch Lockdown-Effekte geprägt

Bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA hatten die vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie verhängten Lockdowns und der damit verbundene 'Stay-at-home'-Effekt dem Kerngeschäftsfeld Fotofinishing bislang eine erfreuliche 'Sonderjunktur' beschert. Dagegen hatten die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck (KOD) massiv unter den behördlich angeordneten Maßnahmen gelitten.



Mit der zunehmenden Lockerung der Beschränkungen kehrten sich diese Effekte im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 nun ins Gegenteil um. Während das Fotofinishing signifikant unter dem - durch die ersten Lockdowns außerordentlich positiv beeinflussten -

Vorjahresvergleichsquartal abschloss, zeigten Einzelhandel und KOD deutliche Erholungstendenzen.



Da das Fotofinishing aber mit zuletzt 85 Prozent für den Löwenanteil der Konzernerlöse steht, führte dies in Summe dazu, dass die aktuellen Quartals- und damit auch die Halbjahreszahlen unter den Markterwartungen ausfielen. Der Vorstand zeigte sich jedoch - auch im Rahmen der zur Präsentation des Zahlenwerks abgehaltenen Analystenkonferenz - überzeugt, die unverändert bestätigten Unternehmensziele erreichen zu können. Denn entscheidend hierfür wird wie in jedem Jahr das Schlussquartal mit dem Weihnachtsgeschäft.



Dabei teilen wir die Erwartung der erfahrungsgemäß bei ihren Prognosen eher konservativ agierenden Unternehmensführung, dass die Konsumenten die nach langer Zeit zurückgewonnenen Freiheiten in Verbindung mit der Sommer- und Ferienzeit zwar momentan weniger zur Erstellung von Fotoprodukten, dafür aber umso mehr zur Aufnahme neuer Bilder im Rahmen der nun wieder möglichen Reisen und anderen In- und Outdoor-Aktivitäten nutzen.

Und diese neuen Bilder dürften eine gute Grundlage für die Gestaltung hochwertiger individueller Fotogeschenke wie dem CEWE FOTOBUCH, Wandbildern, Grußkarten, Handyhüllen, Jahres-, Termin- und Adventskalendern sowie weiteren Marken- und Mehrwertprodukten bilden. Dabei profitiert der Konzern zum einen von seiner Etablierung als Premium-Omni-Channel-Anbieter mit einer breiten Markenbekanntheit im Bereich der Fotografie, die auch durch Events wie den weltgrößten Fotowettbewerb CEWE Photo Award weiter ausgebaut wird.



Zum anderen wirkt sich die - jüngst auch durch den Gewinn von gleich drei TIPA-Awards unterstrichene - hohe Innovationsdynamik bei Produktneu- und -weiterentwicklungen positiv aus. Nachdem hier aktuell im Rahmen einer neuen Partnerschaft pünktlich zum Schulstart ein mit einem individuellen Fotomotiv bedruckbares Metalletui mit Faber-Castell-Buntstiften angeboten wird, darf man vor allem auf die zum Weihnachtsgeschäft zu erwartenden weiteren Produktinnovationen gespannt sein. Einen wichtigen Baustein des Erfolgs bilden zudem auch die Mitarbeitenden und deren Zufriedenheit, wo CEWE unter über 1.000 deutschen Organisationen innerhalb der ersten 10 Prozent rangiert.



Neben dem Fotofinishing spielt das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel und den KOD ebenfalls eine wichtige Rolle. Unter der Prämisse einer nachhaltigen Normalisierung des öffentlichen Lebens gehen wir hier von einer Fortsetzung der im zweiten Quartal gezeigten Erholungstendenzen und einer wieder deutlich belebten Nachfrage im Schlussquartal aus.

Die Bilanzverhältnisse des Konzerns präsentieren sich mit einer Eigenkapitalquote von fast 60 Prozent und einer Netto-Cash-Position (ohne Leasingverbindlichkeiten) von gut 8 Mio. Euro zum Halbjahresende unverändert grundsolide. Darüber hinaus haben sich die Oldenburger mittlerweile als 'Dividendenaristrokrat' etabliert: Seit dem Börsengang 1993 wurde jedes Jahr eine Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Und mit der diesjährigen zwölften Dividendenerhöhung in Folge belegt die Gesellschaft Platz 5 unter den 190 in einem Börsenindex gelisteten Unternehmen in Deutschland. Wir gehen auch für die Zukunft von weiter steigenden Ausschüttungen aus. Dabei beläuft sich die Dividendenrendite für 2021 auf Basis unserer Schätzungen derzeit auf ordentliche 2,0 Prozent.

Auf die jüngst publizierten Zahlen hat die CEWE-Aktie mit einem deutlichen Kursrücksetzer in die Region um 120 Euro reagiert. Diese unseres Erachtens überzogene Reaktion erachten wir als gute Gelegenheit, den Anteilsschein des Fotospezialisten zu 'Kaufen'. Dabei bietet das Papier bei Ansatz unseres etwas auf 141 Euro zurückgenommenen Kursziels momentan ein Kurspotenzial von knapp 17 Prozent.



