Jeden Montag blicken wir im Karriere-Briefing für unsere Pro-Member auf ein dringendes Thema der Arbeitswelt. Heute geht es um unbegrenzten Urlaub. Den Impuls gab das Feedback auf eine Podcast-Folge! Liebe Leserinnen und Leser, selten sind wir Menschen uns emotional so einig, wie beim Urlaub: Wir haben gerne frei, wir fahren gerne in die Ferien und wir sind in der Regel traurig, wenn eine schöne Reise dann doch einmal vorbei ist. Zumindest Letzteres lässt sich vielerorts noch etwas aufschieben: Es gibt immer mehr Unternehmen, die eine Unlimited-Vacation-Policy umgesetzt haben und ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...