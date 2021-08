Bonn (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten konnten die US-Inflationsdaten für etwas Ruhe sorgen, so die Analysten von Postbank Research.Zumindest sei laut Ansicht vieler Marktteilnehmer die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve (FED) hinsichtlich ihrer expansiven Geldpolitik abrupt die Handbremse ziehe, gesunken. Zumal die FED darin eine Bestätigung für ihre Annahme, die Inflation sei lediglich vorrübergehend, sehen könnte. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe als erste Reaktion leicht nachgegeben, im weiteren Wochenverlauf aber wieder moderat zugelegt. Am Freitag hätten sie bei 1,34 Prozent rentiert (+2 Bp im Vergleich zum Wochenauftakt). (Ausgabe vom 13.08.2021) (16.08.2021/alc/a/a) ...

