McMakler hat sich in einer aktuellen Datenauswertung mit den Universitätsstädten in Deutschland beschäftigt. Demnach sind sie für Immobilieninvestoren mehrheitlich besonders attraktiv. Einige Städte punkten mit besonders niedrigen Kaufpreisfaktoren. 2,9 Millionen Menschen studieren derzeit an insgesamt 423 Hochschulen in Deutschland. Universitätsstädte sind als Wohnort beliebter denn je. Dass sie auch für Immobilienanleger interessant sein können, zeigt eine aktuelle Datenauswertung von 46 Städten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...