Düsseldorf (ots) - Anmoderationsvorschlag: Bereits zum 15. Mal suchen die Postcode Lotterien bei einem der größten Nachhaltigkeitswettbewerbe nach grünen, innovativen Startups. Bei der Postcode Lotteries Green Challenge hatten sich bis zum 15. April über 500 nachhaltige Gründerinnen und Gründer beworben, um insgesamt 1 Million Euro und ein Expertencoaching zu gewinnen. Nun kämpfen 25 von ihnen um den Einzug in das Finale. Fünf von ihnen kommen aus Deutschland - unter anderem Grove Energy aus Berlin. Wir sprechen jetzt mit Gründer Torsten Sabel, hallo!Begrüßung: "Hallo!"1. Herr Sabel, das E-Auto ist für viele die nachhaltige Lösung - aber wo gibt's denn noch Probleme?O-Ton 1 (Torsten Sabel, 25 Sek.): "Die größten Probleme gibt's aktuell nicht bei den E-Autos selber, sondern vor allem in der Ladeinfrastruktur, das heißt fehlende Netzkapazitäten. Oft, wenn man sein Auto laden möchte, findet man dann keine freie Station, weil es nicht genügend Ladesäulen gibt. Hier hinken wir in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit den Zielen hinterher. An diesem Punkt wollen wir ansetzen, das Ladepunktdefizit für E-Auto zu reduzieren."2. Sie bieten zumindest einen Teil der Lösung an. Was ist Ihre Idee?O-Ton 2 (Torsten Sabel, 33 Sek.): "Grove Energy bietet eine Lösung zum Laden von E-Fahrzeugen, die netzunabhängig und gleichzeitig emissionsfrei ist - und damit auch Hundertprozent grün. Grove Energy entwickelt eine wasserstoffbetriebene E-Ladesäule und dazu beziehen wir grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Solar oder Windkraft, um diese saubere und nachhaltige Energie in die Städte zu bringen, anstatt Benzin und Diesel in Zukunft. Also insgesamt rechnen wir so mit einer Einsparung von 12 Millionen Tonnen CO2 bis 2030."3. Funktioniert das bei jedem Elektroauto?O-Ton 3 (Torsten Sabel, 23 Sek.): "Da unsere Ladesäulen mit Brennstoffzellen funktionieren und diese Gleichstrom liefern, zielen wir im ersten Schritt auf E-Fahzeuge, die mit Gleichstrom geladen werden können, also die Autos mit CCS-Standard. Dadurch vermeiden wir energetische Verluste, die beim Umweg über Wechselstrom entstehen würden. Insbesondere die aktuellen und neuen Modelle sind fast alle mit einem solchen CCS-Stecker ausgerüstet."4. Was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie die Green Challenge gewinnen?O-Ton 4 (Torsten Sabel, 31 Sek.): "Das Preisgeld und das Coaching würde uns die Möglichkeit geben, unseren Prototypen bis zur Demonstrationsphase weiterzubringen und diesen unter realen Bedingungen zu testen. Der Meilenstein ist für uns sehr wichtig, um weitere Förderungen und Geldgeber auch zu gewinnen. Um im Jahr 2030 das prognostizierte Ladepunktdefizit um acht bis zehn Prozent zu verringern, haben wir einen sehr engen Zeitplan - und daher ist es für uns in dieser Phase besonders wichtig, schnell voranzukommen und die Voraussetzungen für die Vorserie und Serienproduktion zu schaffen."Torsten Sabel vom Startup Grove Energy aus Berlin zur Green Challenge 2021. Danke Ihnen für das Gespräch!Verabschiedung: "Vielen Dank!"Abmoderationsvorschlag: Insgesamt eine Million Euro und sechs Monate Expertencoaching gehen an die fünf Finalisten der Green Challenge - einer der größten internationalen Nachhaltigkeitswettbewerbe für grüne Startups - veranstaltet von den Postcode Lotterien. Im September werden die Finalisten bekanntgegeben. Alle Nominierten und Infos finden Sie unter greenchallenge.info. Seid ihr ein grünes Startup? Dann bewerbt euch ab dem 1. März 2022 für die nächste Postcode Lotteries Green Challenge.