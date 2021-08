Hannover (ots) - Lokale Einsatzkräfte, Hilfsorganisationen und viele freiwillige Helfer sind seit Wochen unermüdlich im Einsatz, um den Folgen der Flutkatastrophe Herr zu werden. Einen Beitrag haben auch Vergölst und Continental in betroffenen Gebieten geleistet. Diverse regionale Fachbetriebe des Reifen- und Autoservicespezialisten waren mit ihren Pannenservice-Mobilen rund um die Uhr im Einsatz, um Continental-Reifen zu montieren und Reifenreparaturen durchzuführen.Vergölst und Continental haben in deutschen Flutgebieten schnell und unbürokratisch Unterstützung in Form von Reifen und Reifenservices für Fahrzeuge im Hilfseinsatz zur Verfügung gestellt. Dabei ist der Reifenservicespezialist nicht nur für die sich im Einsatz befinden Hilfsorganisationen vor Ort, sondern unterstützt natürlich auch die Anwohner mit Reifenreparaturen oder Neureifen für Transporter, Trecker, Unimogs, andere Landmaschinen, Schubkarren - und sogar Rollatorreifen. "Für uns hat sich nicht die Frage gestellt, ob wir helfen, sondern nur wie wir diese Hilfe so schnell wie möglich auf die Beine stellen können. Wir sind in einigen der betroffenen Regionen fest verwurzelt", erklärt Vergölst-Geschäftsführerin Frauke Wieckberg.Dass Continental Reifen sich an den Hilfsleistungen beteiligen würde, war ebenfalls schnell klar. "Wir helfen Hand in Hand mit unseren Kollegen von Vergölst und stellen die benötigten Reifen natürlich ohne Berechnung zur Verfügung. Auch unser Team im Verkaufsgebiet West hat sofort und unbürokratisch bei in Not geratenen Kunden massive Unterstützung geleistet und schnell mit weiteren Gratisreifen-Lieferungen geholfen", sagt Ralf Hoffmann, Leiter Marketing Ersatzgeschäft Deutschland. Neben Pkw-und Lkw-Reifen wurden insbesondere Bau- und Landmaschinenreifen montiert.Die Vergölst Fachbetriebe erbrachten neben der Montage von Neureifen auch zahlreiche Reparaturen an beschädigten Reifen. In kurzer Zeit wurden die Fachbetriebe definiert, die in ihren Niederlassungen und mit ihren jeweiligen PS-Mobilen am schnellsten und besten helfen können: Die Filialen in Bonn, Daun, Frechen, Koblenz, Leverkusen und Mannheim waren hier umgehend im Einsatz. Dank ihnen konnte in den ersten Wochen nach der Flutkatastrophe auf über 700 Einsätzen geholfen werden. Der Großteil der erbrachten Leistungen bestand dabei aus Reparaturen beschädigter Reifen.Alle Einsätze finden neben dem normalen Tagesgeschäft der PS-Mobile von Vergölst statt. "Wir lassen natürlich auch weiterhin keinen unserer Kunden im Stich", sagt Frauke Wieckberg. "Was unsere Kollegen hier leisten ist bemerkenswert und die Reaktionen vor Ort zeigen, dass es genau die richtige Entscheidung war, im Schulterschluss mit unseren Kollegen von Continental Reifen schnell zu helfen."Pressekontakt:Marcel SchasseManager Content & Kommunikationmarcel.schasse@vergoelst.de0151/18872552Original-Content von: Vergölst GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63105/4995302