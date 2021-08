DGAP-Ad-hoc: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

Euroboden GmbH: Kündigung der 6,00% Schuldverschreibungen 2017/2022 zum 27.09.2021



17.08.2021 / 09:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EUROBODEN GMBH

Kündigung der 6,00% Schuldverschreibungen 2017/2022 zum 27.09.2021 Die Geschäftsführung der Euroboden GmbH hat heute beschlossen, sämtliche der noch ausstehenden und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board, gehandelten Schuldverschreibungen der Anleihe 2017 (ISIN: DE000A2GSL68) mit einem Kupon von 6,00% ganz und nicht teilweise unter Einhaltung der (mindestens) 30-tägigen Kündigungsfrist nach § 4 Abs. 2 der Anleihebedingungen vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen. Die Rückzahlung der Anleihe erfolgt am 27.09.2021. Die Anleihegläubiger erhalten zum Kündigungstermin einen vorzeitigen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 102% des Nennbetrags der Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum 27.09.2021 (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen. Die Kündigungserklärung wird in Übereinstimmung mit § 10 Abs. 1 der Anleihebedingungen auf der Internetseite der Euroboden GmbH (www.euroboden.de) und im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die Euroboden GmbH hat bisher vier Unternehmensanleihen emittiert - die Anleihe 2013/2018 wurde vorzeitig gekündigt. Derzeit ausstehend sind noch neben der Anleihe 2017/2022 die am 01.10.2019 emittierte Anleihe (5,50% Schuldverschreibungen 2019/2024 mit einer Laufzeit bis zum 01.10.2024, ISIN DE000A2YNXQ5) und die am 18.11.2020 emittierte Anleihe (5,50% Schuldverschreibungen 2020/2025 mit einer Laufzeit bis zum 18.11.2025, ISIN DE000A289EM6), die jeweils im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board, gehandelt werden. KONTAKT EUROBODEN GMBH:

Euroboden GmbH Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald Telefon: +49 - 089 2020860 Mail: info@euroboden.de Web: www.euroboden.de

KONTAKT INVESTOR RELATIONS EUROBODEN GMBH: BBG BeckerBeratungsGesellschaft Klaus-Karl Becker Neustraße 23 55296 Gau-Bischofsheim/Mainz Mobil: +49 (0) 172 61 41 955 kkb@b-bg.de 17.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de