Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das ferienbedingt ruhige Fahrwasser an den globalen Rentenmärkten sollte sich auch in dieser Woche weiter fortsetzen, so die Analysten der DekaBank.Neben der geringen Primärmarktaktivität würden vor allem von der Makroseite neue Impulse fehlen. Das Zentralbanktreffen in Jackson Hole vom 26. bis 28. August dürfte das nächste wichtige Ereignis sein. Realrenditen würden vor allem in der Eurozone auf Rekordtiefständen bleiben, was die Erwartungen an die auf absehbare Zeit ultraexpansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank mit hohen Nettoanleihekäufen widerspiegele. Dieses Umfeld biete vor allem dem EUR-Creditmarkt weiter Unterstützung und die Analysten würden dieses Marktsegment im Vergleich zum USD-Creditmarkt als besser abgestützt ansehen. (Ausgabe vom 16.08.2021) (17.08.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...