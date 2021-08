Das Währungspaar läuft in Aufwärtskorrekturen in der Regel bis zum 10er-EMA hoch und dreht in diesem Bereich dann wieder nach unten ab und setzt den übergeordneten Abwärtstrend weiter fort. Bei einer Ausdehnung der Aufwärtskorrektur ist mit einem Hochlauf bis zum 50er-EMA im Tageschart zu rechnen. Bricht EUR/USD auch hier nach oben durch, könnte ein langfristiger Trendwechsel auf Long bevorstehen. ...

