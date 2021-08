DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - DAX nur knapp über 15.800 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abgaben zeigen sich Europas Börsen am Dienstag im frühen Handel. Der Fall unter die 15.900er-Marke im DAX sorgt für höhere Abgaben als erwartet. Dazu belasten steigende Coronafälle, schwächere Wirtschaftsdaten und geringe Umsätze durch das Sommerloch an den Börsen. Anleger schrecken vor Neupositionierungen zurück. Der DAX fällt um 0,4 Prozent auf 15.859 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,4 Prozent auf 4.186 Punkte nach.

Frische Impulse könnten am Nachmittag mit den US-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen sowie zur Industrieproduktion kommen. In der Eurozone wird die Revision der BIP-Daten zum zweiten Quartal bekannt gegeben.

Die jüngsten Wirtschaftszahlen aus China waren unter den Erwartungen ausgefallen. Analysten verweisen seit geraumer Zeit auf das nachlassende Geldmengenwachstum in China, was als konjunkturelles Warnsignal interpretiert werden kann. Die dortigen Börsen gaben fast 2 Prozent nach.

Kabul und Corona belasten - Reise-Sektor fällt

Der Fall von Kabul und die Übernahme Afghanistans durch die Taliban sind weiterhin große Gesprächsthemen im Handel. Das Thema der zu erwartenden Flüchtlingsströme formt nun auch Erwartungen an den Ausgang der Bundestagswahl. Von aktuellerer Bedeutung sind jedoch die Ausbreitung der Delta-Variante sowie die weltweit steigenden Inzidenzwerte. In einigen US-Bundesstaaten droht bereits wieder eine Überlastung der Intensivstationen. In Asien hatten die Corona-Sorgen wieder deutlicher auf die Kurse gedrückt.

Entsprechend ist auch in Europa der Reise-Sektor unter den Schwächsten mit 1 Prozent Minus. Für Tui geht es sogar 2,8 Prozent und IAG, die Mutter von Iberia, um 2,0 Prozent nach unten.

Nur noch wenige Unternehmenszahlen

Mit dem Auslaufen der Berichtssaison legen nur noch wenige Unternehmen Zahlen vor. Bei Ströer sind die Ergebnisse für das zweite Quartal im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Sowohl Umsatz als auch EBITDA entsprechen in etwa den Prognosen von Warburg. Ströer profitiert von der Erholung des Außenwerbegeschäfts und peilt für das dritte Quartal ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent an. Die Aktien geben dennoch um 1,2 Prozent nach.

Bei Swiss Life sind die Halbjahreszahlen etwas besser als erwartet ausgefallen. Die Prämieneinnahmen liegen mit 10,9 Milliarden Franken leicht über der Konsensschätzung von 10,7 Milliarden. Der Nettogewinn lag bei 618 Millionen Franken. Nach dem starken Anstieg der Aktie drücken Gewinnmitnahmen um 1,0 Prozent.

Just Eat Takeaway zeigen sich nach Zahlenvorlage in Amsterdam wenig verändert. Laut Jefferies sind die Nettoerlöse 3,5 Prozent unter den Schätzungen geblieben, allerdings ist der bereinigte Verlust geringer als prognostiziert ausgefallen. Der Ausblick wurde bestätigt. Delivery Hero im DAX geben 1,4 Prozent nach.

Auch Zooplus hat starke Zahlen vorgelegt und das erste Mal den Sprung über die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro geschafft. Den Markt interessiert dies angesichts der laufenden Übernahme aber nicht, die Aktien zeigen sich wenig verändert.

Für eine Unterbrechung des Kursrutsches in Varta sorgt die DZ Bank. Sie hat die Aktien auf "Kaufen" hochgestuft und sieht ein Kursziel von 145 Euro. Varta steigen um 2,5 Prozent.

Bei SMA Solar belastet, dass Berenberg das Kursziel auf 55 nach 70 Euro deutlich gesenkt hat. Die Aktien fallen um 1,8 Prozent. Im DAX leiden Henkel mit 1,5 Prozent Minus unter einer Abstufung auf "Sell" durch die Societe Generale.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.185,94 -0,4% -16,50 +17,8% Stoxx-50 3.644,30 -0,1% -5,21 +17,2% DAX 15.859,49 -0,4% -66,24 +15,6% MDAX 35.621,65 -0,3% -101,18 +15,7% TecDAX 3.818,85 -0,0% -1,10 +18,9% SDAX 16.900,59 -0,4% -66,30 +14,5% FTSE 7.140,04 -0,2% -13,94 +10,7% CAC 6.807,27 -0,5% -31,50 +22,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,49 -0,02 +0,09 US-Zehnjahresrendite 1,23 -0,05 +0,31 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:27 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1771 -0,0% 1,1790 1,1796 -3,6% EUR/JPY 128,59 -0,1% 128,97 129,50 +2,0% EUR/CHF 1,0729 -0,2% 1,0796 1,0808 -0,8% EUR/GBP 0,8523 +0,2% 0,8511 0,8512 -4,6% USD/JPY 109,23 -0,0% 109,37 109,79 +5,8% GBP/USD 1,3812 -0,2% 1,3853 1,3858 +1,1% USD/CNH (Offshore) 6,4860 +0,2% 6,4789 6,4799 -0,3% Bitcoin BTC/USD 45.752,26 -0,7% 47.310,01 46.274,76 +57,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,88 67,29 -0,6% -0,41 +38,8% Brent/ICE 68,97 69,51 -0,8% -0,54 +35,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.793,42 1.787,53 +0,3% +5,89 -5,5% Silber (Spot) 23,88 23,83 +0,2% +0,06 -9,5% Platin (Spot) 1.023,00 1.026,85 -0,4% -3,85 -4,4% Kupfer-Future 4,30 4,33 -0,6% -0,03 +21,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2021 03:47 ET (07:47 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.