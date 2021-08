DJ Merkel besorgt über Lage für Mädchen und Frauen in Afghanistan

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erneut besorgt gezeigt über die Lage der Frauen nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan. Gleichzeitig versprach sie, dass die Bundesregierung die verblieben afghanischen Ortskräfte und Vertreter von Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen aus dem Land in Sicherheit bringen wolle.

"Wir sehen natürlich mit Sorge, dass Dinge, die erreicht wurden in Afghanistan - wenn wir an Mädchen, an Frauen denken, an Bildung, an Entwicklung - dass das alles jetzt zurückgedreht werde kann", erklärte Merkel nach einem gemeinsamen Gespräch mit der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas. "Deshalb ist es für uns natürlich wichtig, alles zu tun, um möglichst viele Menschen möglichst außer Landes zu bringen."

Sie räumte allerdings ein, dass man nur so weit evakuieren könne, wie es die schwierigen Bedingungen vor Ort zuließen. Es sei nun eine gute Nachricht, dass eine zweite Maschine der Bundeswehr zu Evakuierung in Kabul eingetroffen sei, so Merkel.

