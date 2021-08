Bonn (ots) - Der Countdown läuft - bis zur Bundestagswahl am 26. September 2021 sind es noch knapp sechs Wochen. phoenix - der Politiksender von ARD und ZDF - informiert die Zuschauer:innen und Nutzer:innen umfassend über die Parteien, ihre Wahl-Programme sowie über die Kandidat:innen, die gewählt werden wollen. phoenix macht die Wahl linear und digital erlebbar. Ziel des phoenix-Wahlprogramms ist es, den Wähler:innen das ganze Bild anzubieten, damit sie sich eine eigene Meinung bilden und am Wahltag bestens vorbereitet ihre Stimmen abgeben können.phoenixWahlstraßeBeim neuen Social Media-Projekt phoenixWahlstraße kommen die Wählerinnen und Wähler zu Wort! Im Mittelpunkt stehen sechs Bewohner:innen einer virtuellen Straßengemeinschaft in Essen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven: Junge, Alte, Selbständige, Mieter:innen, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zeigen in eigenen Videos ihren Alltag und sagen, was sie über bestimmte politische Themen denken. Die Bewohner:innen der phoenixWahlstraße diskutieren auf Instagram untereinander und mit anderen Wählenden, kommen in Interviews zu Wort und werden am Wahlabend zu ihrer Einschätzung befragt. "Mit phoenixWahlstraße geht phoenix einen neuen Weg, um Wählende zu Wort kommen zu lassen und sie zu den politischen Themen ins Gespräch zu bringen. phoenix entwickelt sich damit weiter zu einer multimedialen Politikplattform mit Politik zum Mitdiskutieren und Miterleben",so Programmgeschäftsführerin Eva Lindenau.Die phoenixWahlstraße wird es auch im linearen Hauptprogramm geben. In der Reportage kommen die Protagonisten der phoenixWahlstraße ebenfalls zu Wort. Wie erleben sie den Wahlkampf? Welcher Partei wollen sie Ihre Stimme geben? Warum? Die Reportage phoenixWahlstraße, Ausstrahlung: Donnerstag, 23. September 2021, 20.45 Uhrunter den linden spezial, ab Montag, 30. August 2021, 22.15 UhrDie Spitzen-Politiker:innen der aussichtsreichsten Parteien stellen sich ab Montag, 30. August 2021 in unter den linden spezial den Fragen von Eva Lindenau und Michaela Kolster.Die Müllers und die Wut der Wähler- 6 Abgeordnete kämpfen um die Wiederwahl - Von Lars Seefeldt und Bernd Benthin - Donnerstag, 16. September 2021, 20.45 UhrDiese Dokumentation setzt die Langzeitbeobachtung von sechs Bundestagsabgeordneten aller im Bundestag vertretenen Parteien fort. Sie heißen alle Müller - bzw. Mohamed Ali, ebenso geläufig - und sind 2017 erstmals in den Bundestag eingezogen. Wie haben sie ihre erste Legislaturperiode erlebt? Was haben sie erreicht? Was treibt sie an, in aufgewühlten Zeiten wie diesen noch einmal zu kandidieren? Wie reagieren die Wählenden in den Wahlkreisen? Die Autoren Lars Seefeldt und Bernd Benthin zeigen, wie Amira Mohamed Ali (Die Linke), Beate Müller-Gemmeke (Grüne), Sepp Müller (CDU), Detlef Müller (SPD), Hansjörg Müller (AfD) und Frank Müller-Rosentritt (FDP) in einen aufreibenden Wahlkampf ziehen. "Die Dokumentation zeigt Politiker aus der Nähe, menschlich und nahbar - und lässt doch Unterschiede deutlich werden. Wir sehen politisch engagierte Menschen, die sich für ihre Sache einsetzen und das länger als acht Stunden am Tag - ein authentischer Blick hinter die Kulissen des Politiker-Alltags", so Programmgeschäftsführerin Michaela Kolster.Weitere Informationen zu den phoenix-Wahlformaten finden Sie unter dem folgenden Link: https://phoenix.de/s/q3Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4996408