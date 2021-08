DJ Walmarts Umsatz steigt im 2. Quartal - Online-Wachstum verlangsamt

Von Sarah Nassauer

NEW YORK (Dow Jones)--Walmart hat ein weiteres Quartal mit steigenden Umsätzen im Heimatmarkt USA verbucht, auch wenn sich das Online-Wachstum verlangsamte. Der Konzern übertraf die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn im zweiten Geschäftsquartal zu einer Zeit, in der Einzelhändler mit steigenden Kosten, Lieferkettenengpässen und einem Anstieg der Covid-19-Fälle in vielen Teilen des Landes zu kämpfen haben.

Die vergleichbaren Umsätze, d. h. die Umsätze in den US-Filialen und digitalen Kanälen, die seit mindestens zwölf Monaten in Betrieb sind, stiegen in dem am 30. Juli zu Ende beendeten Quartal um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die E-Commerce-Umsätze in den USA legten im Jahresvergleich um 6 Prozent zu. Im Vorjahreszeitraum waren die Online-Verkäufe um 97 Prozent in die Höhe geschossen, weil die Kunden wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 zu Hause blieben und Lebensmittel und andere Dinge liefern ließen. Im ersten Quartal dieses Jahres, das im Mai endete, war der Online-Umsatz von Walmart um 37 Prozent gestiegen.

Das Wachstum verlangsamte sich zwar im Vergleich zu Anfang des Jahres, sowohl online als auch offline, wurde aber dennoch durch staatliche Konjunkturprogramme und eine allgemein starke US-Wirtschaft getragen, teilte der Einzelhandelskonzern mit. Die Umsätze stiegen in jedem der drei Monate des Quartals, wobei der Juli der stärkste Monat war.

Die Quartalszahlen für Umsatz und Gewinn lagen über den Schätzungen der Wall Street. Im Gesamtjahr rechnet Walmart mit weiteren Umsatzsteigerungen, aber niedrigeren Gewinne. In den USA soll der vergleichbare Umsatz für das Jahr um 5 bis 6 Prozent steigen. Beim E-Commerce peilt der Konzern im Gesamtjahr Einnahmen von 75 Milliarden Dollar an.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten um 2,4 Prozent auf 141,04 Milliarden Dollar und übertraf damit die von Factset erhobene Konsensschätzung der Analysten von 137,02 Milliarden Dollar. Der Verkauf von Geschäften in einigen internationalen Märkten drückte den Gesamtumsatz. Der Nettogewinn sank um 34 Prozent auf 4,28 Milliarden Dollar bzw. 1,52 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte Walmart einen Investitionsgewinn verbucht. Auf bereinigter Basis verdiente Walmart je Aktie 1,78 Dollar, das war mehr als Analysten im Konsens laut Factset mit 1,57 Dollar erwartet hatten.

Walmart profitierte außerdem von der Vergabe von Covid-19-Impfstoffen in seinen Filialen und geringeren Ausgaben im Zusammenhang mit der Pandemie einen Aufschwung, allerdings belasteten auch höhere Kosten in der Lieferkette und Lohnerhöhungen.

